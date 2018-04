Sunweb brengt wielerploeg onder in een eigen KCC

Wielerploeg Team Sunweb opent in 2019 in Sittard, een campus voor leden van de talenten- en de vrouwenploeg. Sunweb wil de ploeg in dit Keep Challenging Center (KCC) gaan runnen als een voetbalclub.

In het Sunweb KCC kunnen de sporters samen trainen en verblijven. Maar zij krijgen ook de gelegenheid om te studeren voor hun carrière na de wielersport.

Talenten- en vrouwenploeg

In eerste instantie is de campus alleen bedoeld voor de talenten- en de vrouwenploeg. Maar manager Iwan Spekenbrink sluit niet uit dat in de toekomst ook profrenners van de grote ploeg van het centrum gebruik gaan maken.

Revolutionaire stap

Bij de presentatie van de plannen was ook wielrenner Roy Curvers aanwezig. Hij sprak van een revolutionaire stap in de conservatieve wielerwereld. “Het is goed om vaker bij elkaar te zijn om te trainen en kennis te delen. Maar ook om bijvoorbeeld met gezonde voeding bezig te zijn.”

Sunweb noemt teamsporten zoals voetbal en basketbal als goede voorbeelden van talentontwikkeling via campussen zoals het KCC.

Ideale trainingsomstandigheden

Sunweb heeft bewust voor Sittard als locatie gekozen. Dit vanwege de ideale trainingsomstandigheden in de heuvels en de nabijheid van het Tom Dumoulin Bike Park.

Maar ook de nabijheid van zeven luchthavens in de buurt is van belang. De bouw van het KCC gaat nog dit jaar van start. Naar verwachting kunnen de eerste renners begin 2019 in het KCC hun intrek nemen.

