Jonge clubbestuurders in Leiden opgeleid via Brug8

Jonge clubbestuurders van sportclubs in Leiden hebben in het stadhuis het talentprogramma ‘modern besturen’ afgerond. Met een presentatie aan hun bestuur lieten zij zien hoe hun nieuwe kennis in hun club kan worden toegepast. Het programma werd hen aangeboden door de gemeente in samenwerking met Brug8.

Sportstad Leiden “Veel jonge sportbestuurders in Leiden hebben moeite om aansluiting te vinden bij hun dagelijks bestuur.” Dit stelt coördinator breedtesport Rik van der Geest van

“De gemeente Leiden besloot daarom in te gaan op een aanbod van NOC*NSF en Brug8 om deze talenten te gaan trainen. De clubs kregen daarmee de mogelijkheid om hun (toekomstige) bestuurstalent op cursus te sturen”, aldus Van der Geest.

In 3 maanden klaar

Jonge clubbestuurders van een tiental clubs namen nu aan deze cursus deel. Brug8 hielp hen binnen drie maanden aan kennis over een groot aantal zaken waar zij tegenaan zullen lopen. Zaken zoals het vaststellen van het DNA van een vereniging en hoe je een vergadering leidt. Maar ook op welke manier je binnen een club het beste kunt communiceren.

Denktank van 200 jonge clubbestuurders

De deelnemers gaan met 200 andere jonge clubbestuurders een soort denktank vormen. Hen zal door NOC*NSF regelmatig naar hun bevindingen worden gevraagd. “Dit zijn de bestuurders waarvan wij hopen dat zij in de toekomst zullen zeggen: “Dat kunnen wij in het vervolg beter anders gaan doen”, stelt Van der Geest.

Geslaagd project

Volgens Van der Geest is dit een geslaagd project dat naar meer smaakt en een vervolg moet krijgen. “Deze mensen zijn bij ons binnen gekomen via een nieuwsbrief. Daar kwamen bijna 20 jongeren op af, waarvan er nog een paar zijn afgevallen. Het is nu even wat drukker voor de clubs, in de aanloop naar het einde van het seizoen. Maar ik kan mij goed voorstellen dat wij zo’n cursus verderop in het jaar nog een keer optuigen.”

