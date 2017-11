Bij het besturen van een sportclub komt meer kijken dan alleen het beheersen van een kunstje. Besturen is mensenwerk en de clubbestuurders zijn dienstbaar aan de leden en de vrijwilligers.

Clubbestuurders kunnen veel invloed uitoefenen. Maar als dit niet met de juiste ‘tone of voice’ gedaan wordt, dan kan het ook averechts uitpakken.

Besturen is verbinden

Besturen gaat om het verbinden van mensen. Het is het samenbrengen van personen met diverse achtergronden, vaardigheden en eigenschappen. Bestuurders die optimaal samenwerken met de sleutelfiguren op de club, binden de leden en vrijwilligers voor langere tijd aan de vereniging.

Tijd efficiënter benutten

Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de vier belangrijkste inzichten (samen doen, meenemen, eigenaarschap en support), dan kunnen zij hun tijd efficiënter benutten. Daardoor komen zij meer toe aan het bouwen aan een betere en sterkere vereniging.

Herkenbare situaties

De Academie voor Sportkader heeft in een workshop de vier belangrijkste inzichten voor clubbestuurders op een rij gezet. Het programma dat daarvoor is ontwikkeld, dient voor clubbestuurders als geheugensteun.

De kracht van de workshop is dat bestuurders van elkaars ervaringen kunnen leren. Er komen herkenbare situaties aan bod, zoals een medebestuurder die zijn afspraken niet nakomt of taken niet uit handen geeft.

Focus

De vier inzichten zijn gebundeld in een boekje en worden ook toegelicht in een animatiefilmpje. Clubbestuurders worden geholpen om de juiste focus te houden en inzicht te krijgen in zichzelf maar ook in andere bestuurders.

Twee bestuurders

Ervaren trainers van de Academie voor Sportkader verzorgen de workshops. Zij weten alles van de uitdagingen waar clubbestuurders voor staan. Het is zinvol om de workshop met minimaal twee bestuurders per club bij te wonen.

Het maximale aantal clubs per workshop is 5 om veel interactie mogelijk te maken. De workshops vinden op 6 februari 2018 in Rotterdam en op 6 maart 2018 in Arnhem tussen 19:00 en 21:30 uur plaats.

