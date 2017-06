Deltalent ontwikkelt meisjesvoetbal in Breda

Op 15 juni is door Robbert Maaskant en Ron Dujardin, sportwethouder in Etten-Leur, Deltalent gelanceerd, een programma voor talentontwikkeling van voetbalmeisjes. Deze kick-off vond plaats op de sportvelden van het Graaf Engelbrecht College.

Op de velden in Breda was nu al te zien hoe ver het talent van de meiden inmiddels is ontwikkeld door training van ex-KNVB trainer Errol Sint Jago.

Talentontwikkeling inspireert

Dujardin: “Het is goed om de talentvolle voetbalsters uit de regio te helpen. Deltalent legt de verbinding tussen opleiding en talentontwikkeling in de sport. En door deze ontwikkeling worden er weer andere meisjes geïnspireerd om ook te gaan sporten en bewegen.”

Sint Jago

Vanaf 1 mei jl. is Deltalent in Breda, Etten-Leur en Roosendaal met 23 ambitieuze meiden gestart met talentontwikkeling vrouwenvoetbal. Zij blijven lid van hun eigen club maar trainen extra onder begeleiding van Sint Jago die vele jaren talent trainde voor de KNVB.

Voeding en gezondheid

Voetbaltrainer Robert Maaskant verzorgt naast clinics ook aanvullend trainingen en zal ook de coaches gaan adviseren. Naast de technische kant van het voetbal, worden de dames ook bewust gemaakt van het belang van goede voeding, hun gezondheid maar ook hun lifestyle.

Persoonlijke app

Voor het programma wordt nauw samengewerkt tussen het Graaf Engelbrecht College, het Johan Cruyff College, Etten Leur en Breda. De meiden trainen vijf keer per week en in augustus komt een app beschikbaar voor meer persoonlijke begeleiding. Deltalent voorzitter Herman Kruis: “Via deze app kan door de trainers nog beter worden ingespeeld op de persoonlijke begeleiding van de meiden.”

Deltalent zorgt voor begeleiding

Naast voetbal heeft Deltalent ook nog zes andere sporten in haar pakket. Het is de bedoeling dat het vrouwenvoetbal en deze sporten hun ervaringen gaan uitwisselen. Meiden die ook ambitieus zijn, maar nog niet meetrainen, kunnen zich opgeven voor de trainingen die in september beginnen.

