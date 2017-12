Het contract voor de start van het vijfde centrum voor topsport en onderwijs, CTO Metropool, is ondertekend. Hiermee is CTO Metropool voor de regio Den Haag-Rotterdam-Dordrecht een feit.

De steden en de sportbonden zorgen samen voor de ontwikkeling van de topsport in de regio. Daarvoor zijn nu de kennis en de middelen in het CTO Metropool gebundeld.

Onderwijsaanbod CTO Metropool

Het CTO Metropool Den Haag-Rotterdam-Dordrecht wil voorop lopen in de ontwikkeling topsport en talent. Het wil een optimale combinatie aanbieden van werk of studie, en trainen. Een compleet aanbod biedt sporters een ideale opleiding in combinatie met hun sport.

Win-win

“Wij zijn blij met deze samenwerking van Den Haag, Rotterdam en Dordrecht op initiatief van de drie sportwethouders. Wij zijn ook heel blij dat NOC*NSF het vertrouwen in deze aanpak heeft uitgesproken.”

“Het CTO gaat samenwerken met het Watersportverbond, de Nevobo, andere partners uit de sport en het bedrijfsleven. En wij willen voor alle partijen een win-win situatie bereiken”, aldus CTO-voorzitter Anneke van Zanen.

Sportieve pilaar

“Deze accreditatie is mede het resultaat van veel investeringen in sport in Den Haag. Met dit centrum ontstaat weer een sportieve pilaar voor de regio. Het CTO Metropool vormt ook een versterking van het sporthart van Den Haag”, stelt sportwethouder Rabin Baldewsingh van Den Haag.

Samenwerken heel gewoon

“Dit CTO sluit aan bij Rotterdam als stad van talent- en topsportontwikkeling. Samenwerking in de metropool is op andere gebieden al heel gewoon. Dat dit nu ook gebeurt in de sport is een goede ontwikkeling”, vindt sportwethouder Adriaan Visser van Rotterdam.

Alle ruimte voor talent

Talent in Dordrecht krijgt nu in het CTO Metropool alle ruimte om zich maximaal te ontplooien. Het CTO biedt goede kansen in de vijf regionale talentcentra op de Sportboulevard (korfbal, ijshockey, kunstschaatsen, shorttrack en waterpolo)”, aldus sportwethouder Rinette Reynvaan van Dordrecht.

