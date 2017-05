Kennisdag ‘Bewegen op recept’ in Nieuwegein

Op 23 mei zal van 10:00 tot 15:30 uur in Nieuwegein de eerste landelijke kennisdag ‘Bewegen op recept‘ worden gehouden. Deze dag is bedoeld voor buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars en onderzoekers die nu werken in de sport én de zorg.

Deelnemers aan één van de 5 kennissessies kunnen digitaal hun voorkeur aangeven. Per sessie zijn echter maar 18 plaatsen beschikbaar. De betaling is leidend voor een plek op de deelnemerslijst.

Ochtend- en middagprogramma

Tijdens het ochtendprogramma wordt allereerst iedereen welkom geheten door Ton Bothoff, directeur bij Verbindion in Nieuwegein. Carl Verheijen, directeur bij het Institute for Positive Health zal spreken over sport en bewegen als onderdeel van positieve gezondheid. Koen Breedveld, directeur bij het Mulier instituut zal de meerwaarde van sport en bewegen belichten.

Vijf middagsessies Bewegen op recept

Bij de vijf middagsessies is per sessie dus slechts plaats voor niet meer dan 18 deelnemers. Deze sessies of themabesprekingen zijn de volgende:

Wie kunnen er naar Bewegen op recept worden doorverwezen?

Tijdens deze sessie zal vooral belicht worden welke mensen gebaat zijn bij een beweegrecept. Ook wordt gekeken naar de beste manier om deze mensen te selecteren en/of uit te nodigen voor een gesprek.

Hoe kunnen zorg en sport verbonden worden?

Tijdens deze sessie worden door sport- en zorgaanbieders voorbeelden uit de praktijk gegeven. Ook wordt verteld wat de basis is van het succes van Bewegen op recept.

Hoe houdt je het effect van een lokale aanpak in de gaten?

In deze sessie worden de succesfactoren besproken en wat de knelpunten zijn bij het evalueren van een aanpak. Ook wordt besproken welke hulpmiddelen er voor professionals zijn om een aanpak goed te kunnen monitoren.

Hulpmiddelen om te starten met Bewegen op recept

In deze sessie wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om ook een nieuwe praktijk, gemeente of sportclub een vliegende start te laten maken.

Welke kansen zijn er voor financiering van Bewegen op recept?

De eigen bijdrage voor het bijwonen van deze kennisdag bedraagt 50 euro per deelnemer.

