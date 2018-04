“Als ze maar gelukkig zijn” ook voor sportprofessionals

Op 1 juni as. organiseert het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) Utrecht samen met de gemeente, de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut, het symposium Als ze maar gelukkig zijn. Over kinderen, ziekte, spel en geluk.

Voor kinderen is het belangrijk dat zij mee kunnen doen, zoals met sport en spel. Ook als ze een lichamelijke, psychische of sociale beperking hebben.

Als ze maar gelukkig zijn

Kinderen zitten beter in hun vel als zij kunnen doen wat zij graag willen. Met vriendjes spelen bijvoorbeeld, gewoon naar school gaan of knuffelen met hun huisdier. Dat draagt allemaal bij aan hun geluk en geluk draagt weer bij aan hun gezondheid.

Onderzoeksresultaten

Aan de hand van voorbeelden, inspirerende initiatieven en persoonlijke ervaringen komt de relatie tussen gezondheid, ziekte, spel en geluk aan bod. De nieuwste inzichten en resultaten van onderzoek worden gepresenteerd. Ook wordt besproken hoe deze naar de praktijk kunnen worden vertaald.

Ook (sport)professionals

Het symposium is mede bedoeld voor kinder- en jeugdartsen, verpleegkundigen, onderzoekers en (sport)professionals. Dr. Rianne van der Zanden van het Trimbos Instituut is een van de hoofdsprekers. Zij zal onder meer vertellen over jeugd, psychische problemen en geluk; vallen en (helpen) opstaan.

Sport

Petra Kühr, consulent Aangepast sporten voor jeugd en jongeren bij Harten voor Sport, zal eveneens een bijdrage leveren. Maar ook Femke Heijdemann zal in de eerste workshop ronde spreker zijn vanuit haar functie als combinatiefunctionaris Special Heroes in Utrecht.

Het symposium vindt plaats in het Educatorium aan de Leuvenlaan 19 in Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Follow @Allesportzaken