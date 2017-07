Roestvast staal controle in zwembaden onvoldoende

Het type roestvast staal dat aangetast wordt door chloordampen, is ondanks een verbod in veel zwembaden steeds nog aanwezig. In 2011 kwam een baby om nadat de aangetaste ophangbeugel van een box afbrak.

Bouwbesluit Gemeenten lijken onvoldoende haast te maken met de controle of zwembaden aan wettelijke verplichtingen in hetvoldoen.

Zeer teleurstellend

Zo’n 80% van de overdekte zwembaden voldoet nog steeds niet aan het Bouwbesluit. Dat zijn zij wettelijk wel verplicht. Minister Plasterk schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de situatie “zeer teleurstellend” vindt.

Overheid blijft maar waarschuwen

Alle overdekte zwembaden moeten via een rapport aangeven dat er in het gebouw geen gevaarlijk roestvast staal meer zit. Plasterk vraagt gemeenten om de zwembaden te controleren en naleving van het Bouwbesluit te eisen. Maar deze hebben schijnbaar weinig haast.

Pas 20% aantoonbaar veilig

Bepaalde soorten roestvast staal kunnen door de chloordampen worden aangetast en afbreken. Omdat de zwembaden zelf niet genoeg maatregelen namen, werden zij wettelijk verplicht om voor 1 januari 2017 hun veiligheid aan te tonen. Pas 20% heeft dat gedaan.

Pas 20% heeft geen gevaarlijk roestvast staal

In het onderzoek zijn de overdekte zwembaden door Arcadis onderzocht. Het bedrijf enquêteerde daarvoor 1.027 binnenbaden en bezocht er 68:

– 329 zwembaden (32%) gaven geen antwoord, ook niet na een tweede verzoek;

– in deze baden is de situatie dus niet duidelijk;

– 698 zwembaden (68%) respondeerden wel;

– van de 698 baden heeft 75% wel een rapport, maar bleek niet of hun situatie veilig is;

– van deze baden heeft maar 20% aangetoond dat er geen gevaarlijk roestvast staal aanwezig is;

Gemeenten moeten controleren

Het verbod op bepaalde typen roestvast staal geldt vooral boven het bassin en in andere ruimten met chloordampen. In en direct rondom het bassin is het roestvast staal, zoals bij trapjes, slechts onder voorwaarden toegestaan. Gemeenten moeten zowel hun eigen als particuliere zwembaden in de gemeente controleren.

