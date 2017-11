Vrijwilligerswerk blijkt goed voor de gezondheid

Vele vrijwilligers steken tijd en moeite in andermans welzijn. Maar gelukkig krijgen zij daar ook iets voor terug. Want behalve waardering en dankbaarheid, blijkt uit onderzoek van de Harvard Medical School dat vrijwilligerswerk ook goed is voor de gezondheid.

Iets minder dan 50% van de Nederlanders van 15 jaar of ouder doen per jaar tenminste één keer vrijwilligerswerk. Dat werk wordt het meeste gedaan door 35 tot 45 jarigen.

Uitkomsten

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn dat vrijwilligerswerk:

• helpt om de gevolgen van stress en angst tegen te gaan;

• sociale contacten oplevert die een positief effect hebben op het welbevinden;

• de kans op een depressie vermindert;

• mensen aantoonbaar (meetbaar in hersenactiviteit en hormonen) gelukkiger maakt;

• het zelfvertrouwen versterkt en dat werkt door in de manier waarop mensen in het leven staan;

• helpt om zin en richting te geven aan het leven. Vrijwilligerswerk stimuleert en activeert;

• helpt om lichamelijk gezond te blijven. Vrijwilligers hebben zelfs een lager sterftecijfer dan niet-vrijwilligers.

Oudere vrijwilligers

Oudere vrijwilligers bewegen bovendien meer, hebben minder kans op het ontwikkelen van hoge bloeddruk en hebben betere denkvaardigheden. En met het stijgen van het opleidingsniveau neemt de inzet als vrijwilliger toe.

