Vrijwilligers in Nederland voelen zich gelukkiger

Van de mensen die vrijwilligerswerk doen zegt 91% gelukkig te zijn. Dit staat tegenover 85% van de mensen die zulk werk niet doen. In 2018 gaf 48% van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan in de 12 maanden daarvoor vrijwilligerswerk te hebben gedaan.

CBS Drie op de tien Nederlanders gaven aan in de afgelopen vier weken actief te zijn geweest als vrijwilliger. Dit meldt hetop basis van nieuwe analyses.

Sociale samenhang en welzijn

Voor het onderzoek ‘Sociale samenhang en welzijn‘ zijn van 2013 t/m 2018 gegevens verzameld van ruim 45 duizend personen van 15 jaar of ouder. Zij gaven op een schaal van 1 t/m 10 aan in welke mate ze zichzelf een gelukkig mens vinden. Hierbij staat een 1 voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de vrijwilligers gaf 91% aan zichzelf gelukkig te vinden met een 7 of hoger, tegen 85% van de niet-vrijwilligers.

Het aandeel dat zich ongelukkig voelt (en zichzelf minder dan een 5 geven op de schaal van 10), is bij mensen die geen vrijwilligerswerk doen bijna twee keer zo groot als bij vrijwilligers.

Of mensen vaker gelukkig en tevreden zijn doordat ze vrijwilligerswerk doen, is niet onderzocht. Net zomin of mensen die zich gelukkig en tevreden voelen, zich vaker als vrijwilliger inzetten.

Meer maakt niet gelukkiger

In 2018 besteedden vrijwilligers gemiddeld 4,4 uur per week aan hun vrijwilligerswerk. Het doen van meer uren vrijwilligerswerk gaat niet samen met meer welzijn. Naarmate vrijwilligers meer uren actief zijn, neemt het aandeel met een hoge score (7 of hoger) op de persoonlijke welzijnsindex niet toe.

