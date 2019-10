Voortbestaan voor 44% van de clubs geen reden tot zorg

Ongeveer vier op de tien sportverenigingen (44%) in Nederland maken zich nauwelijks zorgen om het voortbestaan. Zij zien de toekomst van hun club zelfs (zeer) zonnig in.

Zo’n 45% ziet die zonnige toekomst niet maar is ook niet somber. De meeste van deze verenigingen geven aan uitdagingen te zien voor het voortbestaan van de vereniging.

Uitdagingen

De clubs uit deze laatste groep verwachten overigens dat zij die uitdagingen wel aankunnen. Clubs met ≤ 100 leden (15%) en semi-individuele sporten (12%) zijn het meest negatief over hun toekomst. Dat geldt ook voor binnensportclubs (12%) en clubs zonder een eigen accommodatie (16%).

Het aandeel van de clubs die de toekomst negatief inzien, is de afgelopen tien jaar gestegen van 6% in 2009 naar 11% in 2019. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut die het toekomstperspectief en de grootste uitdagingen van sportclubs onderzocht.

Andere belangwekkende bevindingen

– Het aandeel verenigingen dat positief is gestemd over de toekomst, is gedaald ten opzichte van 2009 en 2012. Met name kleine verenigingen (≤ 100 leden), verenigingen zonder eigen accommodatie en binnensportclubs zijn ten opzichte van 2009 pessimistischer geworden.

Middelgrote (101-250 leden) en grote (> 250 leden) clubs zijn in tien jaar tijd juist positiever naar hun toekomst gaan kijken;

– Zo’n 52% van de verenigingen die pessimistisch zijn over de toekomst, vindt de afname en/of het behoud van leden de grootste uitdaging. Ook de meer optimistische clubs zien dit als een grote uitdaging;

– Clubs houden voornamelijk omgevingsfactoren verantwoordelijk voor de uitdagingen die hen te wachten staan. Zij zien o.m. de vergrijzing en een afname van de populariteit van de sport als redenen voor de (verwachte) afname van leden.

Daarnaast zien zij ook dat steeds minder leden vrijwilligers- en bestuurstaken op zich willen nemen.

