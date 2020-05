Voortbestaan van kleine voetbalclubs onder druk

Het voortbestaan van kleine voetbalclubs staat onder druk. Voor zo’n 18 procent hen moeten de coronamaatregelen niet te lang meer duren. Dat constateert de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) na een onderzoek.

Maar liefst 18,1% van de ondervraagden maakt zich zorgen over de toekomst van hun vereniging. Om problemen te beperken moeten zij komend seizoen volledig kunnen functioneren.

Circa 29% van de clubs tot 250 leden geeft aan dat hun voortbestaan op het spel staat. BAV-voorzitter Ben van Olffen: “Dan gaat het in Nederland om voortbestaan van zo’n 500 kleine voetbalclubs.”

Uit de enquête van de BAV blijkt dat amateurvoetbalclubs veel omzet mislopen omdat de kantines nog gesloten moeten blijven. Ruim driekwart van de amateurclubs mist daardoor alleen dit seizoen al minimaal 30 procent van hun inkomsten.

Eveneens 30 procent van de clubs zag de afgelopen drie maanden sponsors afhaken. En die situatie lijkt komend seizoen nog slechter uit te gaan pakken. Meer dan de helft van de bestuurders denkt dat er meer sponsors zullen vertrekken. Een kwart van hen weet het nog niet.

Veel bestuurders (64,6%) geven aan maar weinig steun van hun gemeenten te krijgen. “Dat is zeer teleurstellend”, stelt Van Olffen. “Bijna twee derde van de clubs geeft aan dat gemeenten hen niet tegemoet zijn gekomen. Terwijl het voortbestaan van deze kleine voetbalclubs in gevaar is, moeten zij de huur gewoon doorbetalen.”

