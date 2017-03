Verenigingsmonitor en vitaliteitsindex voor Zandvoort

Gemeenten kunnen zich door het Mulier Instituut (MI) op onderdelen laten doorlichten. Het MI heeft daarvoor o.a. een verenigingsmonitor en diverse indexen tot haar beschikking. In het voorjaar van 2017 voert het instituut lokaal een verenigingsmonitor uit voor de gemeente Zandvoort.

De verenigingsmonitor geeft inzicht in het functioneren van sportclubs. Deze is samengesteld o.b.v. uitkomsten van de landelijke verenigingsmonitor. Hierdoor kan een benchmark worden opgesteld.

Digitale vragenlijst

De verenigingsmonitor bestaat uit een vragenlijst. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan het ledenbestand, de knelpunten voor de club, het beleid, de financiën, de accommodatie en het kader. Maar voor de gemeente Zandvoort worden ook een vitaliteitsindex en toeristische index uitgevoerd.

Organisatiekracht en functie

Via de vitaliteitsindex wordt de organisatiekracht en de functie van de lokale clubs in kaart gebracht. In de rapportage wordt vervolgens aangegeven welke clubs kwetsbaar, krachtig en/of vitaal zijn. Daarnaast maakt de toeristische index de verbinding tussen de clubs en het toerisme inzichtelijk. De resultaten worden aan de hand van de toeristische activiteit en de toeristische intentie van de sportclubs gepresenteerd.

Advies aan gemeente Zandvoort

De resultaten van de verenigingsmonitor in de gemeente en de indexen worden gebruikt om Zandvoort te adviseren over het sportbeleid. Hiermee kan Zandvoort veel gerichter sturen. Bijvoorbeeld op de hulp aan sportclubs bij het realiseren van hun ambities op het gebied van sport en toerisme. Het eindrapport van het MI wordt in de zomer van 2017 verwacht.

