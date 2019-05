Verenigingsmonitor jaarbericht 2018 is gepubliceerd

Twee derde van de sportverenigingen is in staat om het sportaanbod voor de (potentiële) leden te organiseren. Een derde van de – vaak kleinere verenigingen (≤ 100 leden) – heeft hier moeite mee.

Ongeveer een derde van de sportclubs is maatschappelijk georiënteerd. Deze zijn in staat om een bredere maatschappelijke functie te vervullen. Twee derde van de clubs kan dit (nog) niet.

Jaarbericht 2018

Dit staat in de Verenigingsmonitor jaarbericht 2018. Het Mulier Instituut vat hierin de resultaten van een aantal peilingen van het verenigingspanel samen. Enkele andere resultaten uit het dit jaarbericht zijn:

– een kwart van de sportverenigingen in Nederland is vitaal;

– deze clubs zijn breed maatschappelijk georiënteerd en kunnen hun sportaanbod organiseren;

– zo’n 80% van de clubs houdt geen rekening met diversiteit bij de werving en de keuze van bestuurders en/of trainers/coaches;

– circa 20% van met name de grotere verenigingen, biedt sport- en beweegactiviteiten voor 50-plussers aan;

– de helft van clubs heeft leden met een beperking, vaak mensen met een motorische beperking of gedragsproblemen;

– ook de helft van de clubs met een eigen accommodatie en/of kantine investeerde de afgelopen vijf jaar in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking;

– zo’n 15% van de verenigingen – doorgaans grote clubs met een sportaccommodatie – is grotendeels of vrijwel helemaal open;

– bij zo’n 16% van de sportclubs komt wel eens homo-negativiteit voor. In het voetbal komt dit zelfs voor bij ongeveer 50% van de clubs.

Derde rapportage

Het jaarbericht 2018 is de derde rapportage in een reeks van jaaroverzichten van het Mulier Instituut. Hierin zijn de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor gepresenteerd.

