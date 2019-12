Gevoel van veiligheid rond sportwedstrijden toegenomen

Veiligheid in de sport en bij sportbezoek is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse sportbeleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) leverde een bijdrage aan de belichting van deze twee aspecten.

Veel Nederlanders voelden zich in 2018, tijdens hun bezoek aan sportwedstrijden of -evenementen, meestal veiliger dan in 2012.

Groter gevoel van veiligheid

Veel Nederlanders bezoeken sportwedstrijden of -evenementen. Zij voelden zich daarin in 2018 meestal veiliger dan in 2012. Ook gaven zij minder vaak aan wangedrag te hebben gezien of meegemaakt.

In 2018 voelde 78% van hen zich meestal veilig rond sportwedstrijden. In 2012 was dit 72%. Ruim 28% heeft in 2018 wangedrag in de sport meegemaakt of is hier getuige van geweest. Zij hoorden verbaal geweld zoals schelden, pesten of treiteren (21%) het vaakst. Circa 9% van hen was getuige van lichamelijk geweld.

Inwoners in het noorden ervoeren geen verschil tussen 2012 en 2018. In die regio is ook het gevoel van onveiligheid kleiner dan in de andere regio’s. Waarom mensen zich veiliger zijn gaan voelen bij sportwedstrijden is niet onderzocht.

Nationale Norm Zwemveiligheid

Bijna alle kinderen verlaten de basisschool met zwemdiploma A en vijf op de zes kinderen behaalt het B-diploma. Het C-diploma dat de Nationale Raad Zwemveiligheid als Nationale Norm Zwemveiligheid stelt, wordt maar door een derde van de kinderen op 11-jarige leeftijd behaalt.

Inkomen blijkt hierbij een belangrijke factor. Maar 25% van de kinderen met ouders met een laag inkomen haalt een C-diploma. Bij middeninkomens is dit 33% en bij hoge inkomens bijna 50%. Andere belangrijke uitkomsten zijn:

– veel kinderen behalen op hun 6- of 7-jarige leeftijd al zwemdiploma’s;

– 4% van de kinderen ouder dan 11 jaar heeft nog geen zwemdiploma;

– 2% van de kinderen zit na hun elfde jaar nog op zwemles;

– 13% van de kinderen haalt het A-diploma via het schoolzwemmen en

– in 2018 hadden aan het eind van de basisschool net zoveel kinderen zwemdiploma’s als in 2012.

Vrijetijdsomnibus

De genoemde cijfers komen uit de Vrijetijdsomnibus 2018. Dit is onderzoek dat het SCP en het CBS samen uitvoeren onder ruim 3.000 Nederlanders van 6 jaar en ouder. Deze instituten herhalen dit onderzoek sinds 2012 om het jaar.

Follow @Allesportzaken