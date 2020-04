Houdt de sport rekening met de terugkeer van corona?

Dr. Martijn Hoogeveen onderzocht de effecten van de seizoenen op griep- en coronavirussen. Hij ziet een verband tussen het aantal pollen in de lucht en de invloed daarvan op ons immuunsysteem. Hij acht een terugkeer van corona na de zomer niet ondenkbaar.

Hoogeveen is psycho-neuroimmunoloog en was hoogleraar Technische Wetenschappen & Milieu bij de OUN. Hij houdt zich nu bezig met big data en onderzoekt nu het coronavirus.

Daling aantal ziekenhuisopnames

“Normaal gesproken besteed ik mijn tijd aan mijn databedrijf Icecat. Wij zouden in Frankrijk net een overname doen toen het land in lockdown ging. Dus had ik wat extra tijd om de gevolgen van Covid-19 voor mijn bedrijf te onderzoeken. Ik mis namelijk iets in de verklarende modellen van bijvoorbeeld het RIVM.

De laatste week gaat het aantal ziekenhuisopnames in het hele noordelijk halfrond namelijk in een bijna rechte lijn omlaag. Meer dan de modellen voorspelde. Maar om die daling te verklaren kijken we naar de verkeerde variabelen.

Pollenseizoen vs. griepseizoen

Griep komt bijna nooit in de zomer voor. Maar juist in Italië en Spanje, met veel UV-licht, is de corona-uitbraak groter dan bijvoorbeeld in Nederland. Schommelingen in temperatuur blijken nauwelijks effect te hebben op de intensiteit van het coronavirus.

De laatste weken groeit het aantal pollen in de lucht en daalt het aantal griepgevallen. Het pollenseizoen beweegt zich precies tegenovergesteld aan het griepseizoen. Als je die relatie combineert met de statistieken over hooikoorts, dan vind je een zeer duidelijke samenhang.

Dat kan nu twee dingen betekenen. De pollen in de lucht belemmeren de verspreiding van het virus. Of er is sprake van versterking van de immuniteit omdat de pollen de turbo op het immuunsysteem zetten. Die twee kunnen wel eens van veel groter effect hebben dan de invloed van UV-licht.

Terugkeer van corona na de zomer

De Spaanse griep (1918-1919) brak in het voorjaar van 1918 door en doofde ook weer in dat voorjaar. Maar de griep kwam twee keer zo hard terug aan het einde van het pollenseizoen. Dit is slechts een voorbeeld maar een terugkeer van corona na de zomer is niet ondenkbaar.

Een vaccin is namelijk niet op tijd gereed voor de volgende uitbraak. En die zal het hele griepseizoen kunnen gaan duren. Zonder therapie, een geneesmiddel en een slimmere lockdown zal het virus ons in het najaar van 2020 nog harder raken. Ik zet me alvast schrap”, zo besluit Hoogeveen.

