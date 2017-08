Supportersclub Oranje blijkt bestuurlijke goudmijn

Voormalig ING-directeur Theo Pouw sleepte als penningmeester van de Supportersclub Oranje, al jaren net zo’n salaris binnen als een staatssecretaris. Dit blijkt uit een onderzoek van Follow The Money.

Supportersclub Oranje

Theo Pouw en Rob Polderman richtten in 1995 op verzoek van toenmalig KNVB-bestuurder Arie van Eijden de Supportersclub Oranje op. Pouw was tot februari 2013 directeur bij ING in Amsterdam en Polderman werkt als directeur Digital Risk bij EY.

Verplicht lidmaatschap

De supportersclub had op het hoogtepunt 50.000 leden. Niet zo vreemd, want een lidmaatschap van deze club is verplicht voor fans van het Nederlands elftal die tijdens een EK of WK een wedstrijd willen bezoeken.

Lieve duit

Maar het succes van penningmeester Pouw en secretaris Polderman kost Supportersclub Oranje een lieve duit. Van de jaarlijkse inkomsten van 1 à 1,5 miljoen euro, verdwenen tonnen in de zakken van deze bestuurders, zo schrijft FTM.

Vergoeding van 145.000 euro

FTM bezit documenten waaruit blijkt dat Pouw in 2014 en 2015 voor zijn parttime bestuurswerk, een vaste vergoeding van 10.000 euro per maand ontving. Per jaar dus zo’n 145.000 euro, zo’n beetje het jaarsalaris van een staatssecretaris.

Volgens de advocaat van Pouw worden vanuit dit bedrag echter veel werk door derden gedaan. En dat terwijl in de managementovereenkomst staat dat hij de werkzaamheden zelf moet uitvoeren.

Vliegtickets en dure restaurants

Volgens de advocaat ontvangen Polderman en Hof geen vaste managementvergoeding. Maar zij krijgen wel jaarlijks ieder een licentiefee van 3% over de omzet van Supportersclub Oranje. Daarnaast trakteerden de bestuursleden zichzelf royaal op kosten van de fanclub.

Dat deden zij ook voor zaken die niets met het Nederlands elftal te maken hadden. Zo wordt er gegeten in de duurste Amsterdamse restaurants en werden er vliegreizen geboekt naar bestemmingen waar Oranje geen wedstrijd hoefde te spelen.

Contract verlengd

Toenmalig KNVB-directeur Bert van Oostveen trok in 2012 al aan de bel over de jaarrekeningen van de fanclub. Het declaratiegedrag bleek voor de bond echter geen beletsel om de overeenkomst met Supportersclub Oranje in 2014 opnieuw te verlengen.

