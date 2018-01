KNVB voorlopig door met Supportersclub Oranje

De KNVB ziet na onderzoek van de boekhouding van de Supportersclub Oranje, geen aanleiding om de samenwerking nu te beëindigen. De overeenkomst wordt in de komende maanden wel door de bond tegen het licht gehouden.

De KNVB en de supportersclub werken nu alleen nog samen bij de uitgave van de Oranje ClubCard. Hiermee kunnen clubleden met voorrang en korting interlandkaartjes bestellen.

Geld uit de clubkas

Onderzoekswebsite Follow The Money stelde in 2017 dat bestuurders van de Supportersclub Oranje zich hadden verrijkt met geld uit de clubkas. De supportersclub, met ruim 30.000 leden, ontkende de beschuldigingen en liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren.

Uit de resultaten hiervan blijkt nu dat er weliswaar fouten zijn gemaakt in de boekhouding, maar dat er van zelfverrijking geen sprake was.

Niet openbaar

Het rapport met de uitkomsten werd overigens niet openbaar gemaakt. Volgens de accountant die het onderzoek uitvoerde, is dat niet toegestaan. De KNVB heeft wel een samenvatting van het rapport ontvangen en de leden van de supportersclub krijgen nog een toelichting.

“Wij vinden de uitkomsten van het onderzoek afdoende. Er zijn weliswaar wat slordigheden geconstateerd, maar de aantijgingen zijn ontkracht”, zo stelt de advocaat van de bestuursleden.

Impact op Supportersclub Oranje

Theo Pouw is al sinds de oprichting in 1995 één van de dragende krachten van de club. Maar hij is nog altijd ‘doodziek’ van het verhaal. “Van opluchting is uiteindelijk geen sprake, want deze zaak heeft veel impact op ons gehad.”

De supportersclub belooft meer inspraak van de leden. “Ook moet er nu eindelijk een raad van toezicht komen. Daarover is al jaren geleden gesproken maar zo’n raad is er nooit gekomen. Het was de bedoeling dat ook de KNVB daarin zitting zou nemen.”

Uit elkaar

De KNVB en de Supportersclub Oranje werkten nauw samen, maar zijn de afgelopen jaren uit elkaar gegroeid. In de komende maanden zal blijken of partijen nog blijven samenwerken bij de uitgifte van de Oranje ClubCard.

