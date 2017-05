Stop verspreiding microplastics van kunstgrasvelden

De Volkskrant suggereerde in 2016 dat veel microplastics van sportvelden in het milieu terecht zouden komen. Dat hebben Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen met de BSNC via een steekproef rond en onder vijf voetbalvelden onderzocht.

Uit de studie blijkt inderdaad dat er tijdens aanleg, onderhoud en gebruik korrels in het milieu belanden. Maar er is wel iets te doen aan deze ongewenste verspreiding van microplastics.

Plan van aanpak

Het belangrijk om de verspreiding van korrels te voorkomen. Maar met een aantal simpele maatregelen kan die verspreiding flink worden beperkt. Daarom presenteert BSNC een plan van aanpak waar de beheerders van kunstgrasvelden direct mee aan de slag kunnen. Uit dit plan van aanpak wordt duidelijk welke maatregelen zij kunnen treffen.

Vervolgonderzoek

Maar daarmee is de kous nog niet af want de vier gemeenten willen de effectiviteit van de maatregelen verder laten onderzoeken en evalueren. De maatregelen die kunnen worden toegepast zijn onder meer:

het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of boarding langs een veld;

het aanbrengen van een slibvang in de waterafvoer en het verantwoord afvoeren van het slib;

de aanpassing van de blad- en afvalafvoer van het kunstgrasveld;

schoonmaak van de onderhoudsmachines voor het verlaten van het veld;

bij het bladblazen de bladeren op het veld houden en afvoeren zoals met afval;

afval afkomstig uit kolken rond een veld niet composteren maar gecontroleerd afvoeren;

veegafval en kolkenslib moet worden behandeld als restafval en niet als GFT;

goede schoonloop voorzieningen zoals borstels binnen de hekken bij de in- en uitgang van de velden;

Duidelijke onderhouds- en gebruiksrichtlijnen

Het is belangrijk om eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen op te stellen en uit te leggen waarom de verspreiding van microplastics moet worden voorkomen. Hiervoor kan het onderhoudsboekje van de KNVB uit 2014 worden aangepast. Breng de richtlijnen ook via voorlichting onder de aandacht van de beheerders.

