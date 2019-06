SROI van sport en bewegen is in ons land zo’n 1 op 2,5

De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland is zo’n 1 op 2,5. De opbrengsten van sport en bewegen zijn dus ruim 2,5 keer hoger dan de investeringen die erin worden gedaan.

Dit blijkt uit het onderzoek dat o.a. door het Mulier Instituut is gedaan. De resultaten van het onderzoek zijn op 19 juni jl. gepresenteerd tijdens een conferentie van de VSG .

Kosten en opbrengsten

De SROI geeft de maatschappelijke kosten en opbrengsten weer die gerelateerd zijn aan mensen die sporten en bewegen. De SROI van sport en bewegen helpt gemeenten om beleid te onderbouwen, te verantwoorden en te verbeteren.

De centrale vraag van het onderzoek was: “Wat is de SROI van sport en bewegen en hoe verschilt deze per gemeente?” De belangrijkste deelvragen waren:

– Wat verstaan wij onder ‘sport en bewegen’;

– Welke kosten worden er gemaakt om mensen te laten sporten en bewegen;

– Welke opbrengsten ontstaan er door sporten en bewegen;

– Hoe groot is de SROI van sport en bewegen in Nederland;

– Welke factoren bepalen de mate waarin mensen sporten en bewegen en

– Hoe groot is de invloed daarop van gemeenten.

Vrijwilligers niet in SROI berekening

Veel sporten worden mogelijk door de inzet van vrijwilligers. De onderzoekers kunnen aan deze inzet een prijskaartje hangen. Maar de kosten en opbrengsten wegen doorgaans tegen elkaar op. Het heeft dus geen meerwaarde om deze mee te nemen in de berekeningen.

Uitkomsten

– De totale kosten van sport en bewegen bedragen 4,4 miljard euro;

– Het Mulier Instituut raamt de opbrengsten op zo’n 11,1 miljard euro;

– De SROI van sport en bewegen varieert per gemeente van 1 op 1,6 tot 1 op 3,4. Gemeentelijk beleid en externe factoren beïnvloeden het sport- en beweeggedrag en daarmee dus ook de SROI;

– Mensen die sporten en bewegen investeren verhoudingsgewijs het meest van alle betrokken partijen. Deze groep kent ook meer maatschappelijke opbrengst zoals een hogere levensverwachting.

