Sportuitgaven van gemeenten 63,60 euro per inwoner

De sportuitgaven van gemeenten in Nederland bedroegen in 2018 bijna 1,1 miljard euro netto. Dat komt overeen met 1,6% van alle uitgaven van de gemeenten. Zij gaven per inwoner gemiddeld 63,60 euro aan sport uit. In 2017 was dat nog 62,40 euro.

Rekening houdend met de inflatie blijft er een groei per inwoner van maar 0,2% over. Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut .

Drie kwart voor accommodatie

Het instituut maakte gebruik van financiële gegevens van gemeenten van het CBS. Van de uitgaven aan sport is 74% gebruikt voor bouw en onderhoud maar ook voor de exploitatie van sportvoorzieningen.

Andere uitgaven betreffen de stimulering van sportdeelname zoals het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke groepen. Maar ook aan subsidie voor individuen en sportclubs.

Verschillen sportuitgaven van gemeenten

De verschillen in de (netto) sportuitgaven per inwoner tussen gemeenten zijn groot. In veel gemeenten bestaat van jaar op jaar een relatief grote spreiding van de uitgaven. Dat komt waarschijnlijk door bepaalde incidentele uitgaven. Ondanks deze verschillen blijken grotere gemeenten per inwoner meer aan sport uit te geven.

(Minder) stedelijke gemeenten

Stedelijke gemeenten geven meer geld uit aan sportbeleid en -activering. Zij hebben vaker te maken met groepen die qua sportdeelname wat achterblijven.

De minder stedelijke gemeenten geven weer meer aan accommodaties uit. De reden daarvoor kan zijn dat zij een relatief grote aantal wat kleinere sportvoorzieningen kennen om sporten mogelijk te maken.

Uitbesteding van sporttaken

In dit rapport besteed het Mulier Instituut ook speciaal aandacht aan de uitgaven bij de uitbesteding van sporttaken. Gemeenten zonder een verzelfstandigd sportbedrijf geven meer geld per inwoner aan accommodaties uit. Nader onderzoek zal dus moeten uitwijzen of de uitbesteding zelf dit verschil veroorzaakt of dat dit een andere oorzaak heeft.

