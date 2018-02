Sportstandpunten bij GR2018 alweer belangrijk

Een meerderheid van de bevolking vindt het belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor sport en het beheer en onderhoud van accommodaties. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Mulier Instituut.

Dit onderzoek werd gedaan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (GR2018) van maart as. Net als in 2014 gaat sport ook dit jaar een rol spelen bij de keuze in het stemhokje.

Investeren in schoolzwemmen

Eén op de vijf kiezers zegt de sportstandpunten van de politieke partijen mee te nemen in de keuze. En bijna de helft van hen (42%) wil graag dat de gemeente extra gaat investeren in schoolzwemmen. Een kwart van de kiezers gaf aan dat gemeenten best zouden kunnen bezuinigen op topsport evenementen.

Nog een paar uitkomsten

• de kans dat standpunten over de sport van de partijen mee gaan tellen, wordt groter naarmate de kiezers vaker sporten en wanneer zij dat ook nog eens in clubverband doen;

• een kleine meerderheid van de kiezers (54%) is tevreden over de support van sport- en beweegaanbieders door de gemeente;

• een meerderheid van hen (81%) vindt dat er in hun buurt genoeg sport- en beweegmogelijkheden zijn;

• zo’n 40% van de kiezers vindt dat de gemeente na de GR2018 niet moet bezuinigen op het sport- en beweegbeleid. Dit is een stijging van maar liefst 15% ten opzichte van 2014.

Sportcampagneteam NL

Het Mulier Instituut heeft een factsheet GR2018 opgesteld voor het Sportcampagneteam NL. In dat team werken NOC*NSF, de sportbonden, de VSG en Sportkracht12 samen met steun van het Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut zelf.

