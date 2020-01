Sportruimte in De Friese Meren onderzocht

De gemeente De Friese Meren (DFM) beschikt over vijf sporthallen, vijf sportzalen en elf gymzalen. Veel inwoners sporten en soms zelfs zoveel, dat er voor bepaalde sporten een tekort aan sportruimte dreigt.

Het ruimte-aanbod voor sportclubs in De Fryske Marren lijkt de leefbaarheid van de woonkernen niet te beperken.

Sportruimte binnen

De ruimte voor binnensport in DFM, voor zowel de binnensport als het bewegingsonderwijs, is groter dan de norm hiervoor. Maar het aanbod is vergeleken met het aanbod in de regio Fryslân relatief laag. Met name het aantal sporthallen blijft achter.

De bezetting van de binnensportruimtes is relatief hoog in vergelijking met de bezetting in vergelijkbare gemeenten. De huurders beoordelen het aanbod sportruimte als voldoende.

Zij zijn ook tevreden over de kwaliteit en de functionaliteit van de sportruimte. Zo’n 25% van de clubs wil zelfs wel meer sportruimte huren als het aanbod zou toenemen.

Sportruimte buitensport

Op de meeste sportparken in DFM hebben de hockey-, korfbal-, tennis-, voetbal- en/of kaatsclubs voldoende ruimte. De clubs houden tussen 2025 en 2035 naar verwachting genoeg ruimte om hun teams te bedienen. Alleen vv De Wite Peal kampt met te weinig capaciteit.

Het verdient aanbeveling om de ontwikkeling van vv Balk, sc Joure en vv De Wite Peal te monitoren. Deze clubs hebben een flink groeipotentieel. Hun huidige veldcapaciteit gaat waarschijnlijk onvoldoende ruimte bieden om de groei te faciliteren.

Zwemdeelname

Tussen 2006 en 2014 is de zwemdeelname gedaald van 18 naar 13%. Tussen 2011 en 2014 is ook het gebruik van overdekte baden gedaald, van 16 naar 14%. De gemeente heeft met Swimfun en Ny Sudersé meer dan voldoende zwemwater voor het leszwemmen.

Leefbaarheid

De leefbaarheid van DFM is, volgens de Leefbarometer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, goed. De score op ‘voorzieningen van leefbaarheid’ is echter lager dan het landelijke gemiddelde.

Het lijkt daarom van belang om de huidige sportruimte te behouden zolang het gebruik dat rechtvaardigt. Het gebruik van de velden en banen in DFM bestaat hoofdzakelijk uit de standaard clubactiviteiten.

De clubs gebruiken die maar beperkt voor niet-vereniging gerelateerde activiteiten. Het ruimte-aanbod en de mogelijkheden voor sportclubs, lijkt geen beperkende factor voor de leefbaarheid van de woonkernen.

