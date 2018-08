Zijn sportevenementen aanjagers van sportdeelname?

Door geld bij te dragen voor sportevenementen verwachten overheden dat die investering zich uitbetaalt omdat daardoor meer mensen gaan sporten. Maar zijn die evenementen echt aanjagers?

Sportevenementen, aanjager voor sportdeelname In het factsheet ‘‘ wordt geprobeerd om de kennis rond dit thema voor hardlopen, wielrennen en wandelen te verduidelijken.

Evenementen blijken aanjagers

Deelname aan hardloop-, wieler- en wandelevenementen blijkt zo’n twee op de drie deelnemers te stimuleren om (meer) te gaan sporten of bewegen. Dit effect is het grootst bij hardlopen en wielrennen. Circa 75% van de deelnemers in deze sporten gaat hierdoor meer bewegen.

De effecten staan beschreven in een factsheet van het Mulier Instituut dat werd gepubliceerd tijdens de 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse.

Andere bevindingen

• jonge deelnemers aan evenementen worden vaker gestimuleerd om meer te gaan bewegen dan oudere;

• onder hoger opgeleiden komt de prikkel om meer te gaan bewegen vaker voor dan onder lager opgeleiden;

• als er geen hardloop-, wandel- en wielerevenementen zouden zijn, zou 44% van de deelnemers die missen;

• vrijwel alle deelnemers aan deze wedstrijden wil in de toekomst aan evenveel of méér evenementen gaan deelnemen.

Het telt wel mee

De betekenis van de groei van de sport- en beweegdeelname laat zich niet eenvoudig in euro’s uitdrukken. Maar deze telt wel mee, want deelname aan hardloop-, wieler- en wandelsportevenementen stimuleert circa 65% van de deelnemers om (meer) te sporten of bewegen.

En dat geldt dus met name voor de jeugd en hoger opgeleiden. Dat deze evenementen aanjagers blijken te zijn, komt overeen met de uitkomsten van vergelijkbaar onderzoek in binnen- en buitenland.

Ontwikkelen van de stimulerende kracht

Het is goed om de stimulerende kracht van sportevenementen op de sport- en beweegdeelname verder te ontwikkelen. Daarvoor is het zinvol om, naast het blijven prikkelen van de huidige deelnemers, meer niet-sporters te betrekken.

