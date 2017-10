Sporters voelen zich gelukkiger dan niet sporters

Sporters geven aan dat zij zich gelukkiger voelen dan mensen die niet aan sport doen. Degenen die wel sporten geven hun geluksgevoel een 7,5 tegen een 7,0 van degenen die niet aan sport doen.

Uit het rapport ‘ Naar meer bruto nationaal sportgeluk ‘ mag niet de conclusie worden getrokken dat verhoging van de sportdeelname betekent dat Nederlanders gelukkiger worden.

Vergelijkbare verschillen

Een zelfde beeld doet zich voor bij leden van sportclubs en de mensen die geen lid zijn van een club. Maar ook tussen mensen die op een club vrijwilligerswerk doen en zij die dat niet doen. De verschillen kunnen niet worden teruggevoerd op factoren zoals een verschil in leeftijd of in sociale status.

Relatie tussen sport en geluk

Het rapport ‘Naar meer bruto nationaal sportgeluk’ is samengesteld door het Mulier Instituut. Het is een verkennende studie naar de relatie tussen sport en geluk. De conclusie mag niet worden getrokken dat meer sportdeelname betekent dat Nederlanders dan ook gelukkiger zijn.

Oorzaak en gevolg

Senior onderzoeker Remko van den Dool: “Wij weten nog niet wat de oorzaak is en wat het gevolg. Gelukkige mensen zouden ook makkelijker de weg naar de sport kunnen vinden. De gezondheid, de omgang met tegenslag en steun uit de omgeving zijn waarschijnlijk belangrijker voor het geluksgevoel dan de sport.”

“Maar wij zien wel dat sport van betekenis kan zijn voor het geluk van iemand. Een voorwaarde is wel dat mensen ook echt plezier beleven aan hun sportdeelname.”

Maatschappelijke waarde van sport

Erik Lenselink bij NOC*NSF: “Goed dat de wetenschap zich ook bezig houdt met sport en dat onafhankelijk wordt vastgesteld wat de maatschappelijke waarde van sport is. Natuurlijk zijn ook andere zaken zoals werk, onderwijs en zorg hoofdzaken in het leven. Maar positieve ervaringen verrijken sporters kennelijk en kunnen meer diepte meegeven aan hun leven.”

