Kinderen met een beperking sporten wel met een buddy

Kinderen met een beperking die gekoppeld worden aan een buddy, blijken meer te gaan sporten. Dat constateert lector Kracht van Sport dr. Marije Deutekom van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland.

De HvA en Inholland voerden met met een groot onderzoeksteam gedurende drie jaar een onderzoek uit in zeven landen.

Sportdeelname vergroten

Kinderen met een beperking sporten veel minder dan niet-gehandicapte leeftijdsgenoten. De EU wilde weten of, en zo ja, hoe de sportdeelname door kinderen met een beperking kon worden vergroot.

Buddy’s helpen

Voor het project werden de hindernissen geïnventariseerd waar kinderen met een beperking en hun ouders tegenaan lopen. Ondanks de verschillen per land sorteert met name één maatregel veel effect, de invoering van ‘buddy projecten’. Hierin worden kinderen met een beperking gekoppeld aan een ouder (niet-gehandicapt) maatje, de buddy.

Sportstudent

In Nederland kregen 20 van deze kinderen een sportstudent van Inholland als buddy. Hetzelfde gebeurde in Finland, Portugal en Litouwen. Tussen 54 en 63% van de 370 kinderen die daarvoor niet sportten, startte met de buddy een sport als hobby.

Persoonlijke barrière

Persoonlijke barrières vormen het grootste probleem want kinderen met een beperking voelen zich toch vaak onzeker over sport. In sommige landen schiet het sportaanbod voor kinderen met een beperking nog tekortschiet. In Nederland blijkt dat wel aardig goed geregeld te zijn, mede dankzij programma’s zoals Special Heroes en Uniek Sporten.

Buddy neemt drempels weg

“Kinderen zijn bang dat anderen hen ook anders vinden en die onzekerheid houdt hen tegen”, zegt Deutekom. “Een individuele coach zoals een buddy motiveert het kind en neemt drempels weg.”

Luister naar de kinderen zélf

De onderzoekers concluderen ook dat kinderen erbij gebaat zij als hen zélf wordt gevraagd naar hun wensen. “Er wordt met ouders of anderen gecommuniceerd als het om de sportwensen van de kinderen gaat”, stelt Deutekom. “Maar 93% van de kinderen vindt het prettig als er juist naar hen wordt geluisterd.”

