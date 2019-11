Sportbranche in Nederland groeit en verandert

De sportbranche in Nederland is gegroeid en ook een stuk diverser dan tien jaar geleden. Het aantal aanbieders is toegenomen en sporters kunnen kiezen uit een breder aanbod.

Het aanbod bij sportverenigingen is vrij stabiel. Het commerciële sportaanbod en de ongeorganiseerde sport groeien in ons land.

Groei onder 65-plussers

De sportdeelname onder jongeren neemt af en kwetsbare groepen blijven achter in hun deelname. Daarentegen groeit de groep wekelijkse sporters onder 65-plussers sterk. Dit staat in een Brancherapport Sport. Dit rapport is in opdracht van de Nederlandse Sportraad door KPMG opgesteld.

De behoeften van sporters lijken te veranderen door de toegenomen welvaart en een gebrek aan tijd. In de commercieel aangeboden sporten groeien bootcamp, yoga en kickboksen. De grootste sport in Nederland, fitness, lijkt qua deelnemers een beetje te stabiliseren.

Sportbranche ruim 5,7 miljard euro groot

In Nederland is in 2018 ruim 5,7 miljard euro besteed aan het sportaanbod en de topsport. Dit geld is vooral door sporters zelf (2,8 miljard euro) opgebracht en door de gemeenten (2,5 miljard euro).

Nederlandse overheden hebben hun geld in 2018 vooral uitgegeven aan accommodaties en aan openbare ruimte. Commerciële aanbieders van sport zijn voor 80% afhankelijk van de uitgaven door sportconsumenten. Bij sportverenigingen is dat voor ongeveer de helft.

Organisatie en financiering

“Het is de eerste keer dat er een Brancherapport Sport is uitgebracht. De totale sportbranche is hierin zo feitelijk mogelijk in beeld gebracht”, aldus de Nederlandse Sportraad.

Het rapport dient als basis voor een advies over de organisatie en financiering van de sport. De Sportraad wil dit advies in het voorjaar van 2020 geven. minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft het rapport al in ontvangst genomen.

Follow @Allesportzaken

Links Nederlandse Sportraad Bron Accountant