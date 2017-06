Sportaccommodaties in Capelle goed gewaardeerd

De binnensport accommodaties in Capelle aan den IJssel worden veel gebruikt en goed gewaardeerd. Circa 80% van de gebruikers geeft aan hierover tevreden te zijn. Slechts 7% van hen vindt dat er onvoldoende ruimte is.

Alleen de hygiëne en de ruimte voor materiaalopslag zijn aandachtspunten. De goede score krijgt extra glans omdat uit analyse blijkt dat de accommodaties vrij intensief worden gebruikt.

Onderzoek door het Mulier Instituut

Het onderzoek ‘Sportaccommodaties in Capelle aan den IJssel’ werd in opdracht van Sportief Capelle uitgevoerd door het Mulier Instituut. De accommodaties in Capelle scoren nu goed tot zeer goed op alle onderdelen. De gemeente heeft nu een goed beeld van de mogelijkheden om een aantal zaken nog verder te verbeteren.

Beeld per gemeente

Voor het onderzoek werd het Waarderingsmodel Sportaccommodaties ontwikkeld en ingezet. Dit nieuwe model meet en vergelijkt binnen- én buitensportaccommodaties op 25 aspecten. Zo ontstaat enerzijds een gedetailleerd beeld per gemeente en is het anderzijds mogelijk om accommodaties onderling te vergelijken.

Op deze manier kan de dienstverlening gericht worden verbeterd. Met een herhaling van de meting kan de exploitant van de accommodaties bovendien volgen wat de inspanningen opleveren.

Zalen Capelle goed benut

Naast de waardering van de accommodaties is ook een gedetailleerde analyse gemaakt van de bezetting. Hieruit blijkt dat alle hallen en de zaal doordeweeks tussen 17:00 en 22:00 uur vrijwel volledig worden benut.

Deze uitkomst toont aan dat in Capelle aan den IJssel kennelijk relatief weinig ruimte is voor binnensport. Deze gemeente beschikt over namelijk 9 zaalsporteenheden per 25.000 inwoners. Vergelijkbare gemeenten hebben er 17 en de rest van de regio 15 per gemeente.

