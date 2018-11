Sportaanbieders best bereid G-sporters te verwelkomen

Nederlandse sportaanbieders zijn best bereid om sporters met een beperking te verwelkomen. Zij weten alleen niet altijd hoe zij het aanbod voor deze groep moeten opzetten en of dat wel mogelijk is.

Draagvlak, een goede sfeer en betrokken en kundige instructeurs bevorderen de gastvrijheid voor, en het behoud van, sporters met een beperking.

Grenzeloos actief

Het Mulier Instituut onderzocht hoe het sportaanbod voor sporters met een beperking nu is georganiseerd. In opdracht van het programma Grenzeloos actief werd ook bekeken welke factoren de organisatie van dit aanbod stimuleren of belemmeren.

97% van de fitnesscentra, 90% van de zwemorganisaties en 55% van de sportclubs hebben sportende leden of deelnemers met een beperking. Gemiddeld bestaat het ledental voor sportaanbieders voor circa 6% uit sporters met een beperking.

Niet altijd structureel verankerd

Zo’n 15% van de sportclubs, 37% van de zwemorganisaties en 81% van de fitnesscentra verzorgt de begeleiding voor sporters met een beperking. Maar het aanbod voor deze sporters is in de organisatie lang niet altijd structureel verankerd. Sportaanbieders zouden graag ondersteuning willen om hun kennis aan te vullen op de volgende gebieden:

• het werven van geschikte instructeurs en/of trainers en trainers voor sportclubs;

• de manier waarop zij een aangepast aanbod kunnen opzetten;

• de manier waarop zij leden kunnen werven voor dit aanbod;

• de uitbreiding van hun kennis over specifieke beperkingen;

• het verkrijgen van meer inzicht in het overig sportaanbod in de regio voor de doelgroep.

Ruimte en instructeurs

Het vinden van geschikte instructeurs en/of vrijwilligers is voor sportaanbieders vaak lastig. Ook een gebrek aan geschikte ruimtes voor beperkte sporters vormt vaak een belemmering.

Draagvlak, een goede sfeer en betrokken instructeurs bevorderen de gastvrijheid voor en het behoud van sporters met een beperking. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder sportverenigingen (n=407), zwemorganisaties (n=384) en fitnesscentra (n=172).

Follow @Allesportzaken