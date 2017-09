Sport Toekomstverkenning ondersteunt discussies

In de Sport Toekomstverkenning ‘Een Sportiever Nederland’ verkennen het SCP en het RIVM de toekomst van sport en bewegen. Want ons sportklimaat dreigt behoorlijk te verslechteren.

Bij een gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan. De kans is groot dat top- en breedtesport verder uit elkaar groeien.

Belangrijke punten

• Nederland wordt mogelijk voorbijgestreefd op ranglijsten;

• Voldoende lichaamsbeweging lijkt in 2030 nog niet vanzelfsprekend;

• Klassieke sportclubs kunnen onder druk komen te staan door minder leden en vrijwilligers;

• Moderne sportverenigingen bieden kansen voor het bevorderen van participatie en gezondheid.

Dit zijn enkele uitgangspunten van de Sport Toekomstverkenning ‘Een sportiever Nederland’.

Diversiteit

Welke van deze uitdagingen het belangrijkste is, hangt af van het perspectief op sport. Sport spreekt veel mensen om meerdere redenen aan. En juist die diversiteit, het meedoen, bewegen, presteren en meeleven, maakt sport zo bijzonder.

Meedoen en bewegen

In het sportbeleid van veel gemeenten staan nu meedoen en bewegen centraal, met sociale participatie en een betere gezondheid als doelen. Topsport speelt bij hen maar een kleine rol en sportevenementen alleen maar bij de grotere steden.

Spagaat

Bij mondiale sport- en media-organisaties is het net andersom. Daar gaat het naast topsport vooral om geld, vermaak en kijkcijfers. Participatie en aandacht voor gezondheid krijgen bij hen maar beperkt aandacht. Daardoor lijkt de sportwereld zo steeds meer in een spagaat terecht te komen.

Goede voorbeelden

De Sport Toekomstverkenning signaleert ook vele goede projecten. Zo helpt een expertisecentrum in Almere jongeren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun beweeg- en sporttalenten. En tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro konden mensen op het strand van Scheveningen zelf sporten beoefenen, om daarna samen op een groot scherm mee te leven.

De Sport Toekomstverkenning ondersteunt

Deze verkenning is opgesteld voor ministeries, sportorganisaties, clubs maar ook voor gemeenten. De Sport Toekomstverkenning is geen voorspelling maar wil discussies over de toekomst van de sport ondersteunen.

