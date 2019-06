Sport is onderdeel van de identiteit van veelsporters

Het aantal mensen dat meer dan 5 uur per week sport groeit. In 2001 was dat 23,3% van de sporters en dat percentage is al opgelopen tot 30,3% in 2017. Toch zijn veelsporters doorgaans niet sport verslaafd.

Mensen die veel sporten zijn ondanks de vele uren sporten niet sport verslaafd. Sport maakt een onderdeel uit van hun identiteit en zij kunnen zich hun leven zonder sport niet voorstellen .

Leuk en ontspannend

Het versterken van de gezondheid en het lichaam is voor veelsporters de belangrijkste reden om te sporten. Maar zij geven aan sporten eerder leuk te vinden dan dat het belangrijk is voor hun gezondheid. Ontspanning door te sporten is een ander onderscheidend motief voor degenen die veel sporten.

Factsheet met uitkomsten

Dit zijn enige uitkomsten die zijn samengevat in een factsheet over veelsporters. Dit zijn mensen die meer dan 300 keer per jaar en/of meer dan 5 uur per week sporten.

Hun profiel en motivatie is onderzocht via interviews en door analyse van de data van het CBS en het RIVM. Andere belangrijke uitkomsten van dit onderzoek zijn:

– veelsporters zijn vooral mannen en hoogopgeleiden die een duursport beoefenen;

– met name fietsen en hardlopen zijn voor hen populaire sporten;

– veelsporters sporten ook vaak samen met anderen;

– ‘onvoldoende tijd’ wordt door hen minder vaak als belemmering genoemd om te sporten dan door niet-sporter en sporters;

– de grootste nadelen van veel sporten zijn volgens veelsporters blessures. Ook houden zij er een negatief gevoel aan over zodra zij niet kunnen sporten;

– zij doen veel van hun sociale contacten op via hun sport.

Beweegredenen van veelsporters

De uitdaging van jezelf en de prestaties zijn een steeds belangrijker motief naarmate de sportfrequentie toeneemt. Een groot deel van de veelsporters omschrijft zichzelf dan ook als competitief. En daarnaast is ‘jezelf overwinnen’ als een soort competitie met jezelf, ook een vaak genoemd motief.

