Sport in 2017 goed voor ca. 1,6% uitgaven gemeenten

De Nederlandse gemeenten hebben in 2017 circa 1.056 miljoen netto aan sport uitgegeven. Dit is 1,6% van alle uitgaven van de gemeenten. Per inwoner gaven de gemeenten gemiddeld 59 euro aan sport uit.

Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners gaven in 2017 meer aan sportstimulering uit dan kleinere gemeenten.

71% voor bouw en onderhoud

Dit blijkt uit een onderzoek waarbij het Mulier Instituut gebruik maakte van financiële (CBS) gegevens van gemeenten. Van de uitgaven gebruikten gemeenten 71% voor de bouw, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen.

Andere uitgaven gingen naar de stimulering van sportdeelname, zoals de organisatie van sportactiviteiten voor specifieke groepen, individuele en sportclubsubsidies.

Van de 45 euro per inwoner voor de post ‘accommodaties’ is 20 euro uitgegeven aan investeringen of afschrijvingen. Daarnaast is 20,50 euro besteed aan de exploitatie van in- en externe voorzieningen. De resterende 4 euro is uitgegeven aan exploitatiesubsidies voor de sportclubs.

Sport in de grootste steden

Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners gaven meer uit aan sportstimulering dan kleinere gemeenten. Bij de uitgaven voor sportvoorzieningen bleken de verschillen naar omvang van de gemeenten wat kleiner.

Uit de opgetelde kosten voor sportvoorzieningen en sportstimulering, bleek dat de grootste steden per inwoner het meeste geld aan sport uitgaven.

Investering in sport en sportbeleid

De sportuitgaven zijn ook vergeleken met de sportdeelname in de gemeenten. In gemeenten waar de uitgaven wat lager uitvielen, bleek de wekelijkse sportdeelname wat hoger te zijn. De reden daarvoor kan volgens het Mulier Instituut zijn geweest dat deze gemeenten zich bewust waren van de lagere sportdeelname en daarom meer investeerden in hun sportbeleid.

