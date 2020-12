Spiermassa en spierkracht heb je niet zo snel weer terug

Een lichaam breekt spiermassa doorlopend af en op. Dit gaat in een hoeveelheid van 1 à 2% per dag. In een maand of drie zijn alle spieren in het lichaam dus volledig vernieuwd.

Luc van Loon Hoogleraaronderzoekt het verband tussen activiteit, eiwitten en spieropbouw. Je spieren vernieuwen zich continu maar wat gebeurt er als je ze een tijdje niet gebruikt?

Snel verlies van spiermassa en spierkracht

Van Loon onderzocht het spiermassaverlies na een periode van immobiliteit. Als je ziek in bed ligt of je amper kunt bewegen omdat je in het gips zit, gebruik je weinig spieren. Dan is het verlies van spiermassa onvermijdelijk.

Maar hoe groot is dat verlies dan exact? Van Loon: “Een of twee weken van inactiviteit leidt al tot een aanzienlijk verlies. Iemand die een week in bed ligt verliest al gauw zo’n 1,4 kilo spiermassa.”

Van Loon bestudeerde eerder al 24 gezonde mannen en vrouwen die met één been in het gips zaten. Zij konden dus geen tot weinig fysieke inspanning leveren. Na 5 dagen bleken zij al 10% spierkracht en 3,5% spiermassa kwijt te zijn. Na 14 dagen was dat gestegen naar respectievelijk 25% en 8,5% verlies.

En wanneer heb je die terug?

“Bij actieve jonge en gezonde mensen duurt het 6 weken om de verloren spiermassa terug te krijgen. Het lijkt erop dat de heropbouw van spiermassa bij ouderen langzamer gaat. Maar er zijn nog te weinig onderzoeken die dat aantonen want onderzoek naar spiermassaverlies bij ouderen is moeilijk.

“Als we ouderen bewust spiermassa laten verliezen moeten we wel zeker weten dat zij die weer terug kunnen krijgen. Zij moeten natuurlijk niets negatiefs aan een studie overhouden”, stelt Van Loon. “Maar veel mensen verlaten een ziekenhuis met een nieuwe heup of knie. Die moeten thuis wel de vereiste zorg of begeleiding krijgen. Anders krijgen zij de verloren spiermassa nooit meer helemaal terug.”

Verlies spiermassa niet leeftijd gerelateerd

Van Loon is er steeds vaster van overtuigd dat leeftijd gerelateerd spiermassaverlies eigenlijk niet bestaat. Hij denkt dat deze eerder een gevolg is van korte periodes van een verminderde fysieke activiteit. “Denk bijvoorbeeld aan corona of een nieuwe heup of knie. Je verliest daardoor veel massa, die je tijdens het herstel maar voor 50 tot 70% terug krijgt.”

