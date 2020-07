Sociale veiligheid op sportverenigingen scoort een 8,5

De sociale veiligheid op sportverenigingen in Nederland scoort een 8,5. Bestuurders van clubs zijn doorgaans ook positief over de sfeer en de sociale veiligheid op hun vereniging.

Sfeer scoort gemiddeld een 8,2 en sociale veiligheid op de vereniging een 8,5. Voetbalclubs scoren met een 8,0 op sfeer en sociale veiligheid, net iets lager dan de andere typen clubs.

Nauwelijks een actueel probleem

Volgens twee derde (64%) van de bestuurders van sportclubs, is onwenselijk gedrag op hun club geen actueel probleem. 34 procent van de bestuurders geeft aan dat dit op hun club ‘nauwelijks’ een probleem is.

Bij het voetbal is onwenselijk gedrag iets vaker een probleem dan bij andere sporten. Dit staat in het ‘Jaarbericht verenigingsmonitor 2019’. Hierin staan de resultaten van de peilingen onder leden van het MI Verenigingspanel van Mulier Instituut.

Andere resultaten

Enkele andere resultaten uit het Jaarbericht verenigingsmonitor 2019 zijn:

. acht van de tien bestuurders geven aan op in hun vereniging (bijna) nooit iets te merken van grappen of opmerkingen over herkomst/huidskleur;

. bijna acht op de tien clubs is (of was recent) bezig met vernieuwing of een vorm van innovatie;

. 61 procent de bestuurders vindt het aanbod in de kantine eigenlijk ‘minder gezond’;

. 30 procent van de clubs varieert het lesaanbod voor kinderen vaak of zelfs altijd wel;

. en het lesaanbod is ook niet alleen gericht op de eigen tak van sport;

. clubs die investeerden in verduurzaming, deden dat de afgelopen drie jaar vooral in LED-verlichting (60% binnen en 31% buiten).

Het Jaarbericht verenigingsmonitor 2019 is al het vierde overzicht van het Mulier Instituut.

