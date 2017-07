Simulator PwC handig maar niet voor alle sportclubs

Er zijn enorm veel gegevens bekend over voetbal. Spelersstatistieken, financiële informatie van clubs en de impact van voetbal op de samenleving en de wijk. Dus ontwikkelde PwC een simulator. Handig.

PwC heeft een simulator ontwikkeld die kan laten zien welke gevolgen bepaalde investeringen voor een club kan hebben. Hiermee kan een clubbestuur dus beter beslissingen nemen.

Maak de beste keuze

In Nederland is veel onderzoek gedaan en de resultaten zijn via de sportbonden en universiteiten beschikbaar. Deze gegevens zijn vrij toegankelijk en PwC heeft de informatie gecombineerd en inzichtelijk gemaakt. Met deze simulator zie je dus precies welke keuze het beste is voor de sportclub. Maar ook wordt zichtbaar wat lokaal de impact is op kinderen.

Gevolgen voor de wijk

Zo kun je als clubbestuur vrij nauwkeurig bepalen of het beter is om te investeren in kunstgras i.p.v. in een nieuwe kantine. De simulator brengt ook de gevolgen van een investering voor een wijk of dorp aan het licht. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt welke impact een investering in vrouwenvoetbal heeft voor de verbinding in de wijk. En of de gezondheid van de omgeving er op vooruit gaat.

Ondersteuning gemeentelijk sportbeleid

De maker van deze simulator is Jacques de Swart, data-expert en Partner Data Analytics bij PwC. Zijn collega Mila Harmelink geeft aan dat de simulator ook van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van een gericht sportbeleid door gemeenten.

Goed verhaal

Als voorbeeld is bekeken naar wat voetbalclub Sporting ’70 in Utrecht met deze simulator kan doen. Vanwege een tekort aan veldcapaciteit overweegt de club om een natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld. En daarvoor moet de club een goed verhaal hebben richting gemeente.

In de simulator wordt een investering van 400.000 euro ingevoerd. Wat betekent dat nou voor de club en de economie van Utrecht. De waarde blijkt 500.000 euro te zijn en de terugverdientijd 6 jaar. Deze toepassing kan voor een heel scala van thema’s worden ingezet.

Aap uit de mouw

Maar het blijkt niet terecht dat PwC Sporting ’70 als voorbeeld heeft gebruikt. Want terwijl dit programma voor alle buitensportclubs heel handig zou kunnen zijn, mogen alleen BVO’s er mee werken. Amateurclubs (nog) niet. Werk aan de winkel dus voor PwC om deze simulator zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen voor gemeenten en alle clubs.

