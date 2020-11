Schade sportsector al tot 1 miljard euro opgelopen

Het Mulier Instituut heeft op 26 november de ‘Monitor sport en corona II‘ naar de Tweede Kamer gestuurd. De schade voor de sportsector als gevolg van de coronacrisis is opgelopen tot zo’n 1 miljard euro.

In de zomer van 2020 presenteerde het Mulier Instituut de eerste bevindingen. Toen was de inschatting dat de schade voor de Nederlandse sport 400 tot 600 miljoen euro zou gaan bedragen. Maar die is inmiddels tot bijna 1 miljard euro opgelopen. Het totale omzetverlies voor de sector bedraagt 2,1 miljard. Hulp van de overheid en kostenbesparing vangen een deel van deze schade echter op.

De grootste klappen vallen in de breedtesportsector. Het omzetverlies voor de sportclubs en -ondernemers bedraagt zo’n 1,5 miljard. Daarvan blijft na kostenreductie en overheidshulp nog zo’n 700 miljoen euro over. BVO’s, de topsport en de sportevenementensector zijn naar schatting 630 miljoen euro omzet misgelopen. Ondanks hulp en besparingen blijven zij met een schade van 280 miljoen euro zitten.

Na de eerste lockdown mochten de competities in de zomer weer beginnen. Tot oktober. Want toen deed het kabinet, vanwege de toename van het aantal besmettingen, de boel weer op slot. Op het betaalde voetbal na, werden alle sportcompetities stilgelegd.

Meer dan de helft van de clubs verwacht 2020 af te sluiten met een financieel tekort. Van de ondervraagde bestuurders maakt 45 procent zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de crisis. Zij zijn vooral bang voor het vertrek van leden en vrijwilligers.

Zij denken ook dat de financiële situatie voor meer problemen gaat zorgen. Bij één op de drie verenigingen daalt het ledenaantal al sinds september 2019. De coronacrisis is daarvan sinds maart van dit jaar de belangrijkste oorzaak.

Follow @Allesportzaken