Ontwikkel samenwerking van jeugdhulp en sportclubs

Onderzoeker dr. Niels Hermens is op 3 december jl. bij de Wageningen University gepromoveerd op een proefschrift over de samenwerking tussen sportclubs en organisaties voor jeugdhulp.

“Samenwerking is nodig om meer kwetsbare jongeren via Jeugdhulp te begeleiden naar sportclubs. Zo kunnen verenigingen bijgedragen aan hun ontwikkeling”, stelt Hermens.

Kwetsbare jongeren

Hermens beschrijft wat er nodig is voor een succesvolle samenwerking tussen organisaties voor jeugdhulp en sportclubs om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van kwetsbare kinderen en jongeren.

Samenwerking niet eenvoudig

Op sportverenigingen kunnen kwetsbare kinderen en jongeren zich positief ontwikkelen. De samenwerking tussen de clubs en jeugdhulp blijkt echter niet zo eenvoudig. De jeugdsector en de sportsector verschillen namelijk sterk in doelstellingen, werkwijze en organisatie.

Jeugdhulporganisatie werken bijvoorbeeld hoofdzakelijk met betaalde professionals in geformaliseerde procedures. Sportclubs draaien daarentegen doorgaans op onbetaalde vrijwilligers en informele relaties.

Maak successen zichtbaar

Een van de aanbevelingen die Hermens doet, is om de samenwerking en de successen goed zichtbaar te maken. Ook is het belangrijk om zowel in de praktijk als op beleidsniveau de sectoren met elkaar te verbinden.

De capaciteiten en kennis van jeugdhulpverleners en clubvrijwilligers moeten in de samenwerking worden ingebracht. De conclusies en aanbevelingen hiervoor zijn vastgelegd in zijn proefschrift ‘Intersectoral action for positive youth development through sport‘.

Hermens werkte van 2008 t/m 2016 als onderzoeker voor het Verwey-Jonker Instituut. Na een aanstelling van twee jaar als docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, is hij sinds november opnieuw als senior onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut.

