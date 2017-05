Kinderen willen niemand op de sportclub zien roken

De Hartstichting vroeg aan 1.000 kinderen wat zij ervan vinden dat er op de sportclub wordt gerookt. De meesten vinden het helemaal niks en 86% van hen stoort zich aan rokende mensen op de club. Circa 70% van de kinderen ziet rokers langs de lijn terwijl ze aan het sporten zijn en 17% ziet ook trainers roken.

De grote meerderheid van de ondervraagde kinderen wil dat hun sportclub rookvrij wordt. Zo’n 90% van hen wil er geen sigaretten meer zien en daarin worden zij gesteund door de Hartstichting.

Zien roken, doet roken

“Zien roken, doet roken”, stelt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. “Kinderen letten vooral op wat je doet, niet zo zeer op wat je zegt. Hard schreeuwen dat een kind niet moet schreeuwen werkt niet en dat geldt ook voor rookgedrag. Als roken zo geaccepteerd is dat we het zelfs op het sportveld doen, dan neemt een kind dat gedrag over.”

Kinderen vinden het roken vooral vies, zeggen zij bij een voetbalvereniging in Rotterdam. “Ik vind het niet erg fijn want het stinkt”, zegt de één. “Ik vind dat ouderen niet het slechte voorbeeld moeten geven aan de kinderen”, zegt een andere jonge voetballer.

Rookvrije generatie in het regeerakkoord

Op dit moment zijn er van de 25.000 sportclubs in Nederland ongeveer 75 rookvrij. De Hartstichting wil graag dat dat er veel meer worden zodat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. “Wij willen ook dat het streven naar een rookvrije generatie wordt opgenomen in het nieuwe regeerakkoord”, stelt Rutger Haandrikman van de Hartstichting.

Nationaal plan

“Wij zijn daar achter de schermen al hard mee bezig en het ziet er goed uit. De meeste politieke partijen hebben het al opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s dus we hopen dat het in het nieuwe regeerakkoord komt te staan. Dan kunnen wij daarna verder met een nationaal plan om kinderen te beschermen tegen tabak.”

