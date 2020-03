Resultaten beweegmeter en leefstijlmonitor combineren

Om beleid te kunnen maken wil het ministerie van VWS weten hoeveel de Nederlander gemiddeld beweegt, sport en zit. Het RIVM beveelt aan om de resultaten van de beweegmeter en de leefstijlmonitor te combineren.

Om dat te weten te komen vult een representatieve groep elk jaar een enquête in. Dat doen zij voor de zogeheten leefstijlmonitor .

Nauwkeuriger beeld

Mensen moeten hiervoor een week lang een beweegmeter op het lichaam dragen. Voor een nauwkeuriger beeld moeten zij bijhouden hoeveel zij bewegen, sporten en zitten. Maar mensen blijken het lastig te vinden om voor een enquête zelf in te schatten hoelang zij bewegen of zitten. Een beweegmeter geeft precies aan hoelang zij dat doen, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Resultaten combineren

Het RIVM beveelt aan om de beweegmeter naast de Leefstijlmonitor toe te passen en de resultaten te combineren. De combinatie heft de nadelen van beide methoden op. De beweegmeter registreert namelijk niet wat voor activiteit iemand doet. En ook niet in welke context zoals fietsen naar het werk of als sport.

De enquête voor de Leefstijlmonitor vraagt daar wel naar. Deze geeft bovendien over een lange periode inzicht in de ontwikkelingen in beweeg- en zitgedrag. Hoe de onderzoeken het beste te combineren zijn, moet het RIVM nog samen met VWS besluiten.

Slechts 10% deed mee

Er is nog een nadeel van de beweegmeter. Minder mensen blijken bereid te zijn om deze te dragen dan om een enquête in te vullen. Van de 11.000 mensen die zijn uitgenodigd voor het onderzoek met de beweegmeter, heeft maar 10% meegedaan. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat zij de beweegmeter zeven dagen moesten dragen. Zij moesten ook een dagboekje en een vragenlijst invullen.

Geen representatieve groep

Mede om die reden vormen de deelnemers geen representatieve groep voor Nederland. Zij zijn namelijk gezonder en actiever dan de gemiddelde Nederlander. De onderzoekers zullen dus meer moeten doen om een representatieve groep bij elkaar te krijgen.

