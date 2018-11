Psychische problemen minder door lichaamsbeweging

Veel onderzoek suggereert dat lichaamsbeweging mensen kan helpen om met hun psychische problemen om te gaan. En een nieuw onderzoek, het grootste in zijn soort tot nu toe, bevestigt dit.

Lichaamsbeweging helpt om met psychische problemen om te gaan maar te veel lichaamsbeweging kan de geestelijke gezondheid juist negatief beïnvloeden.

1,2 miljoen Amerikanen

Onderzoekers van de Yale University in de VS hebben de gegevens van 1,2 miljoen Amerikanen geanalyseerd. Zij wilden meer inzicht krijgen in de manier waarop lichaamsbeweging de geestelijke gezondheid van een persoon beïnvloedt.

Ook wilden zij boven water krijgen welke soorten lichaamsbeweging voor een positieve stemming het beste zijn en hoeveel lichaamsbeweging te veel is. Een aantal teamsporten, fietsen en aerobics bleken het meest gunstig te zijn.

Lichaamsbeweging personaliseren

Studie auteur Dr. Adam Chekroud: “Lichaamsbeweging wordt geassocieerd met minder psychische problemen, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, inkomen van het huishouden en opleidingsniveau.”

“Hierin spelen het type, de duur en de frequentie van de lichaamsbeweging een grote rol. Wij gebruiken deze uitkomsten nu om aanbevelingen voor lichaamsbeweging te personaliseren en mensen te matchen met een specifiek bewegingspatroon.”

1,5 keer zo weinig

De enige psychische stoornis waarmee de onderzoekers rekening hielden, was een depressie. Gemiddeld rapporteerden de deelnemers maandelijks 3 à 4 dagen slechte geestelijke gezondheid.

In vergelijking met mensen die zich niet bezighielden met lichaamsbeweging, hadden degenen die dat wel deden maandelijks 1,5 keer zo weinig dagen psychische problemen.

Lichaamsbeweging helpt

Elke vorm van lichaamsbeweging lijkt te helpen bij het bedwingen van psychische problemen. Maar sporten die beter leken te werken dan andere waren teamsporten, fietsen, aerobics en gymnastiek.

Maar zelfs activiteiten die doorgaans niet als ‘lichaamsbeweging’ worden beschouwd, zoals klusjes in en rond het huis, werden in verband gebracht met een betere geestelijke gezondheid.

Drie tot vijf keer per week

Degenen die het meest profiteerden trainden drie tot vijf keer per week gedurende 30 tot 60 minuten. “Eerder werd gedacht dat hoe meer je beweegt, hoe beter je geestelijke gezondheid is. Maar uit deze studie blijkt dat dit niet het geval is”, zegt Chekroud.

“Echter, meer dan 23 keer per maand aan lichaamsbeweging doen of meer dan 90 minuten lang sporten, hangt samen met een slechtere geestelijke gezondheid. De oorzaak daarvan zou kunnen zijn dat mensen die vaak en vele uren achter elkaar trainen, obsessief gedrag vertonen dat geassocieerd is met slechte psychologische en emotionele uitkomsten.

