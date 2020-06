Provincie Limburg heeft 9% meer sporters dan in 2013

Zo’n 66 procent van de inwoners van de provincie Limburg sportte het afgelopen jaar minstens een keer per week. Dat is 9 procent meer dan in 2013. Die ontwikkeling past in het landelijke beeld.

NOC*NSF Relatief weinig inwoners van de provincie Limburg zijn lid van een sportclub. Dat blijkt uit een rapport van sportkoepel, over de periode van 2013 tot 2019.

Provincie Limburg scoort 46 procent

In geen enkele provincie is het verschil tussen het percentage sporters en leden zo groot is als in Limburg. In de provincie Limburg is dat 46%, elders in het land ligt dat zo rond of lager dan 40%.

Vooral bij de wandel-, fiets- en zwemsport is dat verschil groot. In 2019 waren er in Nederland bijna 33 keer meer wandelaars dan leden van de wandelbond. Ook bowlers zijn vaak niet bij een club of bond aangesloten.

Opleiding en nationaliteit

De gemeente Vaals is een negatieve uitschieter in het aantal clubsporters. Zo’n 13% van de inwoners is lid van een sportclubs, het laagste percentage van alle Nederlandse gemeenten. Sportwethouder Paul de Graauw kijkt ook naar het opleidingsniveau van de bevolking.

“Het aantal sporters met een hoog opleidingsniveau ligt hoger dan het aantal met een lager opleidingsniveau. En Nederlanders met een laag inkomen sporten gemiddeld minder dan degenen met een midden- of hoog inkomen. Dat zou voor onze gemeente een verklaring kunnen zijn.”

“Misschien ligt het ook aan de samenstelling van de bevolking. Zo’n 25 procent van de inwoners is Duits. Zij richten zich in hun sociale leven meer op Duitsland, ook wat betreft sporten”, zegt de Graauw.

Hulp bij ledenwerving en -behoud

Vaals start binnenkort met een project om clubs te helpen met het werven en behouden van leden. En de gemeente werkt hard aan een sportakkoord. Vaals stimuleert inwoners nu al via een buurtsportcoach en een beweegmakelaar om te gaan bewegen. De coach probeert daarbij een buurt, het onderwijs en sportclubs te verbinden.

“Jongeren moeten ook een beter beeld krijgen van wat er qua sport in Vaals allemaal kan. En die aanpak werkt want er zijn in Vaals meer jongeren gaan sporten.”

