Plezier centraal in de clubwaardering door leden

Sinds enkele jaren doet de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoek naar de bereidheid van mensen om te betalen voor hun clublidmaatschap. Dat leverde een mooie conclusie op. De waarde die leden toekennen aan hun lidmaatschap bleek het meest samen te hangen met de factor plezier.

Plezier wordt het vaakst genoemd als waarde die mensen toekennen aan het lidmaatschap van een sportclub. Dit blijkt uit onderzoek van de HAN.

Sportclubs moeten voorzichtig zijn

In eerdere onderzoeken benadrukten de onderzoekers vooral de vraag bij welke contributieverhoging sporters hun lidmaatschap zouden opzeggen. Daar bleek dat een sportclub voorzichtig moet omgaan met contributieverhoging, omdat deze niet altijd tot meer inkomsten leiden. In 2016 deed Jelle Schoemaker, docent en onderzoeker aan de HAN, met studenten sporteconomie opnieuw zo’n type onderzoek. Ditmaal stelden zij de vraag: “Waaraan ontleent u de waarde die u hecht aan het lidmaatschap van uw sportclub?”

Plezier is het meeste waard

“Bij deze vraag hebben wij drie effecten genoemd die leden van hun lidmaatschap kunnen ervaren”, legt Schoemaker uit. “Dat zijn plezier, sociale contacten en gezondheid. Leden die plezier het meest waarderen, blijken gemiddeld 12% meer te willen betalen voor hun clublidmaatschap dan mensen voor wie dat effect niet het belangrijkste is.” Plezier aanbieden tijdens het sporten is dus nog steeds iets waarvoor men bereid is geld te betalen. Dat komt goed uit want de aandacht voor plezier groeit binnen sportclubs en sportbonden.

Investeren in sportplezier

Er zijn meerdere gevolgen denkbaar van het investeren in sportplezier. Een gevolg kan bijvoorbeeld de groei van het aantal of het behoud van leden zijn. Maar mensen zullen ook eerder bereid zijn om vrijwilligerswerk of klusjes te doen wanneer het op de club leuk is. Het is goed om te weten dat die groep mensen bovendien het meest bereid is om eventueel een contributieverhoging te betalen.

