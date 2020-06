Plastic infill verbod door de Europese Commissie?

Het RAC, het ECHA-comité dat risico’s beoordeelt, wil plastic infill op kunstgrasvelden gaan verbieden. Dat heeft het Europese CHemicalien Agentschap via een persbericht laten weten.

Nederland wilde graag scherpere Europese normen voor de stoffen in rubberkorrels op kunstgrasvelden. Het RIVM heeft daartoe bij ECHA een voorstel gedaan. Maar het lijkt erop dat deze organisatie voorstander is van een veel rigoureuzer oplossing.

Volgens RAC is de informatie over de effectiviteit van beheermaatregelen zoals kantplanken en looproosters, incompleet. Een volledig verbod op deze infill zou volgens het comité op de lange termijn effectiever zijn dan deze maatregelen.

Het advies van het RAC betekent nog niet dat er definitief een verbod komt. Ook het SEAC comité van het ECHA buigt zich al over dit advies. Maar uit het persbericht lijkt dat het SEAC zo’n beetje dezelfde koers vaart als het RAC.

“Beheermaatregelen om plastic infill materiaal op kunstgrasvelden te houden zijn goedkoper”, zo stelt het SEAC. “Maar een verbod op plastic infill is op de lange termijn effectiever. De commissie spreekt geen voorkeur uit voor de ene optie boven de andere.”

Eind 2020 moeten de definitieve adviezen van het RAC en het SEAC op tafel liggen. Deze gaan vervolgens naar de Europese Commissie. Uiteindelijk beslissen de EU-lidstaten daarna of Europa de beperkingen van deze infill zal invoeren.

