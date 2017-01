Vrijetijdsteams laten SO-kids in pilot anders sporten

Op vier scholen voor speciaal onderwijs wordt op 1 februari de pilot ‘vrijetijdsteams’ gestart. Via deze pilot moeten leerlingen uit het speciaal onderwijs meer structureel gaan sporten. Een aantal factoren blijkt sporten door deze jongeren in de weg te staan maar de vrijetijdsteams moeten deze gaan wegnemen.

Voordat iets gedaan kan worden aan het wegnemen van obstakels moet allereerst in kaart worden gebracht welke belemmeringen er zijn om te gaan sporten.

Situatie ligt gecompliceerder

Vele scholen willen hun leerlingen in hun vrije tijd graag laten sporten omdat dit bijdraagt aan fitheid. Maar het is net zo belangrijk voor hun deelname in de maatschappij en hun ontwikkeling. Maar ook scholen voor het speciaal onderwijs willen dit voor hun leerlingen, alleen ligt de situatie bij hen gecompliceerder want:

vaak is het onmogelijk om na school nog te gaan sporten. Leerlingen zijn namelijk al lang van huis omdat zij gehaald en gebracht moeten worden;

soms zijn er in de eigen omgeving geen mogelijkheden om te sporten;

ouders en kinderen zijn vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden om te gaan sporten;

het sporten is organisatorisch vaak heel lastig te regelen

Vrijetijdsteams zoeken de woonomgeving op

De vrijetijdsteams gaan de leerlingen sport meer in en rondom de woonomgeving aanbieden en zullen samen met sportclubs pauze-sporten, Special Heroes clinic’s en naschoolse sport gaan opzetten. De pilot met de vrijetijdsteams wordt uitgevoerd op vier scholen voor speciaal onderwijs in Nijmegen en loopt van 1 februari tot 1 juli 2017.

Stagiaires van CIOS en HAN

De uitvoering ligt bij het CIOS en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die stagiaires beschikbaar stellen. Zij gaan samen met de gymleraren van de scholen met deze pilot aan de slag en na de pilot wordt beoordeeld of de vrijetijdsteams voor meer scholen voor speciaal onderwijs in Nederland ingezet zullen gaan worden.

