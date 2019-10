Zit er ook PFAS in Nederlandse kunstgrasvelden?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat onderzoeken in welke producten PFAS-stoffen zijn verwerkt. GroenLinks wil van minister Cora van Nieuwenhuizen ook weten of deze stoffen ook in kunstgras voorkomen.

De industrie gebruikt PFAS stoffen al decennia lang omdat zij onverwoestbaar zijn. De stoffen zitten o.a. in regenjassen, pannen en blusschuim en breken in de natuur nauwelijks af.

100 microgram per kilo

In augustus meldde de Stentor al de problemen van deze stoffen voor de bouwwereld. Nieuwe regels gebieden dat elke schep grond die een aannemer verplaatst, eerst onderzocht moet worden op de aanwezigheid van PFAS. Is de hoeveelheid van deze stoffen groter dan 100 microgram (0,0001 gram) per kilo, dan moet de grond blijven liggen. De norm voor water is dezelfde als voor grond.

PFAS-stoffen lastig te verbranden

Volgens Aiko Hensums van Expertisecentrum PFAS is onduidelijk in welke producten PFAS-stoffen precies voorkomen. “En verbrandingsinstallaties verbranden nu materiaal waarvan we niet weten of er PFAS in zit. Deze stoffen zijn lastig te verbranden. We weten niet wat er uit de pijpen komt omdat we niet precies weten wat er ingaat.”

Ook in kunstgras

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger heeft in de kamer vragen gesteld over de aanwezigheid van PFAS in kunstgras. Onderzoekers in de VS troffen de stoffen aan in kunstgras van zeker twee Amerikaanse producenten.

Kröger wil weten of deze stoffen ook in Nederlands kunstgras zitten. En zo ja, dan wil zij weten wat de gevolgen voor sporters kunnen zijn. De kunstgrasbranche heeft nog niet gereageerd op de gang van zaken.

Kröger wil niet wachten

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek van het Ministerie zal zijn afgerond. Maar kamerlid Kröger wil daar niet op wachten voordat de overheid maatregelen gaat treffen. “Terwijl het onderzoek loopt, moeten wij al stappen zetten om nog meer vervuiling tegen te gaan.”

