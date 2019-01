Hoeveel kost deelname aan Europese marathons?

Ook in 2019 staat het lopen van een (halve) marathon voor velen hoog op het lijstje met goede voornemens. En steeds meer lopers reizen de grens over om in Europese marathons hun uitdaging te zoeken.

Om deze sportieve reizigers op weg te helpen heeft HomeToGo een Europese Marathonsteden index 2019 samengesteld met de deelnamekosten per evenement.

Marathon van Antwerpen

HomeToGo onderzocht voor alle grotere Europese marathonsteden de inschrijf-, verblijf- en reiskosten. Deze kosten zijn verwerkt in een prijs per kilometer om zo een rangschikking te maken van goedkoop naar duur.

De voordeligste van de Europese marathons dit jaar is die van Antwerpen. De grootste marathon van onze Zuiderburen groeit de afgelopen jaren gestaag. Het deelnemersveld bestond in 2018 uit meer dan 40.000 lopers voor alle vier de afstanden en 3.000 lopers voor de marathon zelf.

Voor alle soorten lopers

De marathon start op de Linkeroever en eindigt op de Grote Markt. De loop is vlak en dus toegankelijk voor alle soorten lopers. Dit jaar wordt de run 28 april gehouden de dag waarop ook de marathons van Hamburg, Londen, Madrid en Zurich staan gepland.

Voor een marathonweekend in Antwerpen moeten lopers op zo’n 212 euro kosten rekenen. De inschrijfkosten bedragen 60 euro en een treinretourtje (vanaf Utrecht CS) kost 52 euro. De overnachtingskosten vallen alleszins mee want twee overnachtingen in een tweepersoonsverblijf kosten gemiddeld maar zo’n 100 euro.

Midnight Sun Marathon

De duurste van de Europese marathons is, net als in 2018, de Midnight Sun Marathon in Noorwegen. Deze unieke marathon, die ’s nachts wordt gehouden terwijl de zon schijnt, voert langs fjorden, besneeuwde bergtoppen en de Noorse zee.

Deelname aan deze ‘noordelijkste marathon ter wereld’ is prijzig. De prijs voor een retourtje Tromsø bedraagt zo’n 367 euro en ook het verblijf is niet goedkoop.

Twee nachten in een tweepersoonsverblijf kosten gemiddeld 206 euro. Alleen voor de marathon van Ibiza vallen de overnachtingskosten, met 213 euro voor een weekend, duurder uit.

