Relatie opleidingsniveau en mate van sportdeelname

Het opleidingsniveau blijkt een goede voorspeller voor de mate van sportdeelname te zijn. Uit onderzoek blijkt dat lager opgeleiden het minst sporten, gevolgd door middelbaar opgeleiden. Hoog opgeleiden trainen en sporten het meest.

Het nieuwe onderzoek is gebaseerd op data van het POLS (Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie) van 2001 tot 2009 en de Gezondheidsenquête 2010-2015 van het CBS.

Verbetering

De wetenschappers ontdekten dat 35% van de lager opgeleiden wekelijks sport en 52% van de middelbaar opgeleiden. Circa 68% van de hoger opgeleiden sport. De sportdeelname van hoogopgeleiden bleek door tijd heen te verbeteren. Van 63% in de periode 2001-2005 tot 68% in de periode 2011-2015. De lager en middelbaar opgeleiden lieten in deze perioden geen ontwikkeling zien.

Kennis

Hoger opgeleiden maken vaak gebruik van relatief goedkope sportfaciliteiten zoals van universiteiten of hogescholen. Wellicht zit ‘m daarin ook het verschil in sportdeelname. Maar een hoger opleidingsniveau kan ook leiden tot meer kennis over gezond gedrag. En naarmate ouders meer aan sport doen, volgen hun kinderen.

Leeftijd of afkomst

De onderzoekers benadrukken dat het verschil niets heeft te maken met leeftijd of afkomst. Want hoog opgeleide niet-westerse migranten (57%) sporten ook meer dan lager opgeleiden autochtonen (35%). En hoger opgeleide ouderen (56%) sporten ook vaker dan jongeren met een laag opleidingsniveau (39%).

Gemeente omvang

Er bleek wel een verband met de omvang van de gemeente. Zo sport 71% van de hoger opgeleiden in de grootste gemeenten wekelijks, en maar 29% van de laag opgeleiden. In grote steden wonen ook meer studenten en jong volwassenen. De verschillen zijn in de kleinere gemeenten minder groot, wellicht vanwege de samenstelling van de bevolking.

Lokale aanpak

Het beleid van gemeenten is er vaak op gericht om de verschillen in sportdeelname te verkleinen. Gemeenten willen dat lager opgeleiden juist meer gaan sporten. Maar omdat hoog opgeleiden meer aan sport gaan doen, wordt het verschil niet kleiner maar juist groter. Gemeente zouden met een lokale aanpak kunnen zorgen voor een meer passend beweegaanbod.

