Opheldering gevraagd over website Commissie de Vries

Kamerlid Michiel van Nispen wil van minister Edith Schippers weten hoe slachtoffers van seksueel misbruik in de sport zich bij de commissie De Vries kunnen melden. Volgens hem kan dat nu niet anoniem en ontbreekt een telefoonnummer voor degenen die hun verhaal eerst willen bespreken.

Van Nispen ontving onlangs een bericht van een misbruikslachtoffer dat wil bijdragen aan het onderzoek, maar zich niet veilig voelt bij de wijze waarop er nu gemeld kan worden.

Volledig anoniem

“Ik kon op de website inderdaad geen telefoonnummer vinden”, stelt Van Nispen. “Alleen een nummer voor hulpverlening door Slachtofferhulp. Een slachtoffer kan nu uitsluitend contact zoeken via een e-mailadres. Er zou een oplossing moeten komen voor degenen die zich telefonisch maar wel volledig anoniem wil melden.”

Haast geboden

Volgens Van Nispen is haast geboden voor deze aanpassing. “Het onderzoek duurt vijf tot zeven maanden, inclusief het schrijven van een rapport. Ervaring uit het verleden leert dat slachtoffers meer tijd nodig hebben om over hun verleden te kunnen praten. Als zij zich nu al niet veilig voelen om zich anoniem te melden, dan blijft er wel erg weinig tijd over.”

Niet goed geregeld

Ook moet volgens hem onderzocht worden waarom het melden niet goed geregeld is. In een reactie laat de commissie De Vries weten de suggesties van Van Nispen graag met deskundigen te willen bespreken. Op 16 mei ontvouwde oud-minister Klaas de Vries zijn plannen voor het onderzoek naar misbruik in de sportwereld.

Hulpverlening van gespecialiseerde professionals

Op de website staat dat slachtoffers van de commissie mogen verwachten dat vertrouwelijk met een melding zal worden omgegaan. De commissie geeft echter aan niet in staat te zijn om slachtoffers bij te staan omdat dit hulpverlening door gespecialiseerde professionals vereist. “Wie behoefte heeft aan hulp, ondersteuning of vertrouwelijk advies kan contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland via het nummer 0900 999 9001.”

