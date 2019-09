Veerkracht van sporters vier jaar lang onderzocht

Onderzoekers van de RUG en het UMCG gaan de komende vier jaar de veerkracht van sporters onderzoeken. Dit doen zij in samenwerking met FC Groningen, PSV, Vitesse, de Universiteit Leiden en de HAN. Zij krijgen voor dit project 750.000 euro subsidie.

Het project draait om de data van FC Groningen, PSV en Vitesse. Deze clubs hebben de infrastructuur om digitaal fysieke en mentale gegevens van spelers te meten.

Problemen voorkomen

“Wij laten zien zowel de sporter als de coach zien hoe veerkrachtig een speler is”, stelt projectleider Ruud den Hartigh. Op basis daarvan kunnen zij bijvoorbeeld trainingen aanpassen en zo voorkomen dat een speler problemen krijgt.”

Veerkracht inzichtelijk maken

Wouter Frencken van FC Groningen coördineert de metingen en heeft contact met de clubs. “Wij meten op het veld vrijwel alles van de spelers. Maar wij meten ook hoe zij zich voor en na de trainingen en wedstrijden voelen.

Wij houden dus bij hoe een speler er aan toe is en of wij zijn of haar programma moeten aanpassen. Het is voor de experts vaak moeilijk om hierin inzicht te krijgen. Wij willen de veerkracht per speler beter inzichtelijk maken voor een nóg betere begeleiding.”

Ook voor niet-sporters

Ook buiten het voetbal worden steeds vaker sensoren gebruikt om de bewegingen van iemand bij te houden. Via appjes bijvoorbeeld. “De uitkomsten van het project zijn daarom niet alleen relevant voor voetballers”, zegt Den Hartigh.

“Wij willen beter begrijpen hoe wij veerkracht kunnen verbeteren. Zodra wij dat kunnen, kunnen wij ook mensen gaan helpen met hun veerkracht in het dagelijkse leven.”

Vier jaar onderzoek

In dit project van vier jaar werken twee promovendi, twee deeltijd post-docs en een praktijkonderzoeker samen. Het is één van de acht projecten die ZonMW honoreerde in het programma Sport en Bewegen. Het totale budget voor het onderzoek is ruim 1,2 miljoen euro.

