Windesheim zoekt slachtoffers van misbruik in de sport

Onderzoekers van hogeschool Windesheim in Zwolle zoeken contact met slachtoffers van seksuele intimidatie en/of misbruik in de sport. Zij willen hun verhalen optekenen om deze vervolgens te analyseren.

Sportpedagogiek Windesheim doet al enige tijd onderzoek naar dit gevoelige thema. Dat onderzoek wordt uitgevoerd via het lectoraatvan de hogeschool.

Meer aandacht voor misbruik in de sport

“Samen kunnen wij een verschil maken. Wij willen ervoor zorgen dat er in de toekomst meer aandacht komt voor grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ons doel is om allereerst te achterhalen hoe wij misbruik in de sport kunnen voorkomen.”

Uit onderzoek is gebleken dat 12% van de jonge Nederlandse sporters ooit te maken krijgt met seksuele intimidatie en misbruik. Dit gedrag varieert van seksuele opmerkingen zoals grapjes van een trainer of mede sporter tot ongewenste aanrakingen of zelfs aanrandingen of verkrachtingen.

Patronen ontdekken

Volgens Nicolette Schipper – van Veldhoven, lector Sportpedagogiek, kan het vergelijken van de verhalen van de slachtoffers, leiden tot het ontdekken van patronen. ” En de gedragspatronen van misbruik in de sport willen wij doorbreken via nog te ontwikkelen preventief beleid.”

“De patronen achter het misbruik kunnen wij niet beter in kaart brengen dan goed naar de verhalen van de slachtoffers te luisteren”, aldus Schipper.

Privacy is gewaarborgd

Mensen die hun verhaal anoniem willen vertellen, kunnen contact opnemen via de website van Windesheim. De hogeschool stelt met nadruk dat de privacy van de slachtoffers is gewaarborgd. Hun verhalen zullen te allen tijde anoniem worden verwerkt en bewaard.

